La sindrome di West gli impedisce di parlare. Cittadinanza negata, dovrà aspettare anni

"È disabile grave e non parla: per questo non è riuscito a pronunciare la fatidica formula ‘Sì, voglio diventare cittadino italiano’. A causa di questa sua impossibilità, dovuta alla sindrome di West, non ha ottenuto la cittadinanza". A denunciare la situazione, ovvero il passaggio della pratica di rilascio della cittadinanza dal Comune alla Prefettura, con tempi di attesa anche di tre anni, è Aisha, sorella di Ismael Bara, 18 anni, nato a Napoli e residente a Modena. Aisha, che vive a Sant’Ilario D’Enza, nel Reggiano, ha reso pubblica la vicenda attraverso i social. "Siamo originari del Brasile - racconta -. Circa tre mesi fa a mia mamma è arrivata una lettera in cui il Comune la informava che mio fratello aveva diritto, essendo divenuto maggiorenne, alla cittadinanza italiana". Poi la brutta sorpresa.