La sinistra piange il professor Storchi. Nell’85 fu assessore all’ambiente

Se ne è andato a 78 anni il professor Gian Paolo Storchi, una delle figure più autorevoli ed accreditate nell’ambito del panorama culturale della sinistra riformista modenese. A lungo docente all’università di Modena e Reggio Emilia di Diritto Pubblico presso il dipartimento di Giurisprudenza, era un intellettuale attento e scrupoloso di tutto ciò che riguardava le istituzioni, una passione che gli avevano trasmesso i suoi maestri i professori Traverso e Giuliano Amato. Fin da giovane ha animato il dibattito culturale della città, immergendosi nella vita dei vari circoli che hanno caratterizzato il mondo della sinistra, assumendosi però anche responsabilità nel governo della città. Storchi fu eletto in Consiglio comunale nel 1985 come Indipendente di sinistra e venne nominato assessore all’Ambiente dal sindaco Mario del Monte (confermato due anni dopo da Alfonsina Rinaldi) "nel quadro – ricorda il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – di una sfida riformista compiuta dalla sinistra modenese ed emiliano-romagnola, con l’idea di uno sviluppo che ponesse al centro la persona e come fattore determinante il rispetto dell’ambiente. Autentico riformista, contribuì a innovare la cultura politica della sinistra nella seconda metà degli anni Ottanta e si caratterizzò per il suo impegno diretto in campo culturale e ambientale". Successivamente a quella esperienza che durò solo una legislatura si dedicò ai suoi studi e insieme al professor Gladio Gemma alla ricostituzione del circolo culturale Nuovo Formiggini. "La Cgil ricorda Storchi – scrive il sindacato che si unisce al dolore della famiglia – come membro del direttivo e animatore del circolo Nuovo Formiggini di Modena fondato nel 2007 dal professor Gladio Gemma e altri intellettuali modenesi, insieme a Cgil e Legacoop". Sulla scomparsa di quella che è stata l’ultima esperienza culturale organizzata della sinistra in città Storchi confidò un anno fa al nostro giornale: "In questi anni abbiamo dovuto registrare un impatto limitato ai nostri incontridibattiti determinato anche dalle trasformazioni della politica e dei modi di informazione e comunicazione. Alcuni politologi utilizzano il termine ’democrazia del pubblico’: più delega e personalizzazione delle scelte politiche e meno partecipazione".

Alberto Greco