La Sinistra scarica Bosi e Pinelli "Non sono più i nostri assessori"

di Gianpaolo Annese

Gli assessori Andrea Bosi e Roberta Pinelli non rappresentano più la Sinistra in giunta. La scomunica è stata affidata a una nota nella quale Articolo Uno e Sinistra per Modena si sono premurati comunque di specificare che rispetteranno il mandato elettorale del 2019 mantenendo la fiducia all’amministrazione Muzzarelli. Un fulmine a cielo non tanto sereno tutto sommato nel senso che l’iniziativa di Bosi come promotore del comitato Schlein aveva già indispettito i vertici della Sinistra che avevano fatto presente come la mobilitazione di alcuni propri rappresentanti per primarie e congresso del Partito democratico fossero a titolo personale.

Ufficialmente il casus belli è comunque il Pug, adottato a dicembre con i soli voti del Pd e di Modena Civica e con l’astensione di Sinistra per Modena e Europa Verde-Verdi, una divergenza che si provò in quei giorni a minimizzare ma che adesso è deflagrata. La Sinistra imputa in sostanza ai due assessori di non aver interpretato nell’esecutivo le posizioni del partito di cui fanno parte. "In sede di adozione del Pug – spiegano Sinistra e Articolo Uno – sono inevitabilmente emerse le nostre critiche in particolare sui temi del consumo di suolo e della capacità di programmazione pubblica delle scelte urbanistiche. Riteniamo che sarebbe stato opportuno, nell’ambito di una coalizione di maggioranza al governo, esercitare maggiore attenzione e ascolto per ricercare soluzioni di sintesi che raccogliessero le nostre preoccupazioni e proposte". In questa occasione "come spesso in passato, non abbiamo potuto contare sull’apporto e sulla condivisione di merito dei nostri due rappresentanti in giunta. Una condizione che certamente ha reso molto meno efficace la nostra capacità di incidere nelle decisioni assunte". Pur non mettendo in dubbio la loro autonomia – prosegue Articolo Uno – "dobbiamo evidenziare la totale indisponibilità a discutere, condividere e a lavorare in sintonia su alcuni grandi temi ed in particolare sul Pug: la mancanza di collaborazione durante la discussione preliminare e la diversa valutazione finale con i nostri rappresentanti in giunta su un tema così rilevante come il Pug, ha reciso ogni vincolo di fiducia con gli assessori Bosi e Pinelli". Adesso, in vista anche della prossima tornata elettorale delle amministrative del 2024, "riteniamo urgente aprire una riflessione comune alle forze politiche del centro-sinistra e aprire un confronto politico e programmatico con il M5S".

Dal sindaco nessuna dichiarazione in proposito (bisognerà vedere quanto grave riterrà lo strappo sul Pug), ma trapela la considerazione che sta circolando in queste ore in municipio e cioè che Bosi (ora iscritto al Pd) e Pinelli nel 2019 erano nella lista che aveva anche il nome di Muzzarelli e avevano preso il maggior numero di preferenze. Per cui il sindaco non li avrebbe mai considerati solo come in quota Articolo Uno, ma di mondi e ambienti che vanno oltre la sinistra cittadina.