"La Sinner mania rilancerà le scuole tennis"

Se sia già ‘Sinner mania’ è certamente presto per dirlo, ma il successo d’Australia del tennista di Sesto Pusteria e la scalata fino al numero 3 del mondo dopo la vittoria di Rotterdam hanno acceso un faro enorme su uno sport da sempre molto praticato, non sempre accesibile ad alti livelli, seguitissimo anche in Italia, anche a Modena, in un contesto di sostanziale ascesa dello sport della racchetta.

"L’entusiasmo di tutti per Sinner è generale – racconta Elio Agnoli, direttore del Club La Meridiana –. Qualsiasi appassionato di tennis aveva voglia di vedere un italiano in fondo a uno Slam, finalmente è successo. Non possiamo quantificare ora che impatto abbia un avvenimento del genere, ma posso dire che qui alla Meridiana già cinque o sei anni fa avevamo imboccato una strada che prevedesse un agonismo più spinto e le richieste per le scuole tennis da noi sono in crescita già da qualche anno. Perché? Buon lavoro e dietro Sinner ci sono tanti altri italiani forti, che stanno riscrivendo la storia di questa disciplina ad alto livello". Un’esplosione recente che ha seguito i successi al maschile, mentre nonostante campionesse del calibro di Schiavone e Pennetta il tennis femminile non aveva avuto uguale sorte: "Con le donne oggettivamente si fa più fatica, il vertice femminile è stato più un incrociarsi di pianeti, e soprattutto in una terra come la nostra, dove la pallavolo spadroneggia e sta prendendo piede anche il calcio femminile, fare grandi numeri nel femminile è dura, a Modena circa il 70% dei praticanti è maschio. L’impressione è che questo movimento al maschile durerà molto più a lungo".

Infine Agnoli si concentra su investimenti e costi del tennis: "Oggi si spende molto meno di anni fa per fare agonismo, i costi sono diminuiti ma si sono anche impoverite le famiglie, purtroppo. Nuovi campi? Sì, dato l’incremento dell’utenza anche noi alla Meridiana ne avremmo bisogn". Fabio Menabue, affermato maestro di tennis oggi amministratore unico di Sportpertutti, società che gestisce i centri tennis di Sacca, Sport Village, Carpi, Formigine, Soliera, Rubiera e Concordia sulla Secchia, racconta invece la realtà di polisportive e centri aperti al pubblico, simile a quella dei circoli privati: "La frequentazione dei campi da tennis è in crescita costante da quando abbiamo preso in mano la gestione dei campi, è il format che funziona. Chiaramente i risultati di alto livello hanno generato un interesse maggiore. I corsi funzionavano già bene pre-Sinner, mentre i centri più piccoli sicuramente sono stati ravvivati e il tennis sta tornando a sorpassare il padel come richieste". E sulle superfici? Un giocatore forte sul veloce come Sinner può generare investimenti che riconvertano la terra rossa in campi in sintetico? "Su Modena l’80% dei campi a disposizione del pubblico sono già in sintetico, e i più giovani, che saranno sempre di più seguendo Sinner e i ‘teenager’ che hanno vinto la Copppa Davis, amano le superifici veloci".

Alessandro Trebbi