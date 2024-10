La socialità va di corsa. Torna la Corrimutina

È di nuovo tempo di Corrimutina, la manifestazione podistica non competitiva a misura di famiglie, studenti, sportivi modenesi che amano stare insieme e adottare sani stili di vita. Un appuntamento tradizionale, iniziato nel 1980, che torna domenica 10 novembre in centro. L’ evento è stato presentato in Municipio con una conferenza stampa a cui hanno partecipato i rappresentanti del comitato organizzatore Vera Tavoni e Maurizio Pivetti (Uisp), Giuliano Vecchiè (Aics) e Giuliano Macchitelli (Modenacorre.it), Eugenio di Prinzio (Pod.Interforze) Lola Fabbri (CRI Modena) e Katia Citro (CSI). L’iniziativa ha il patrocinio delle amministrazioni comunale e provinciale e del comitato regionale Coni, si avvale della collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e ha il sostegno della Fondazione di Modena oltre che di diverse realtà del mondo produttivo e culturale modenese.

Scopo della manifestazione, hanno precisato gli organizzatori, è "promuovere sani stili di vita da ottenere anche con lo sport di base a basso costo e che non necessita di costose attrezzature o impianti. Altro obiettivo è favorire la socializzazione: correre è bello, farlo insieme lo è ancora di più, più siamo più ci divertiamo. Inoltre CorriMutina, coinvolgendo studenti e istituti scolastici - a cui sono riservati premi specifici - punta a sensibilizzare i giovani a partecipare a iniziative sportive non competitive e a valorizzare lo sport come pratica formativa non finalizzata esclusivamente all’agonismo".

Fra le novità di quest’anno ci sono i percorsi, che da due passano a tre di 4, 9 e 12 km. circa; tutto il centro storico, con una puntata nell’area Nord. L’iscrizione costa 2,5 euro ed è previsto un premio per tutti i partecipanti oltre che per scuole e società podistiche. Il Gruppo Hera sarà accanto ai partecipanti in piazza XX Settembre: qui gli sportivi – utilizzando la bella tazza compresa nel pacco gara - potranno dissetarsi alla sorgente urbana che eroga gratuitamente acqua fresca, buona e garantita, limitando il ricorso all’uso di bottigliette di plastica. Per avere una manifestazione sempre più inclusiva parteciperanno le Fondazioni Hospice e Vita indipendente; è stata anche avviata, in via sperimentale, una collaborazione con ERT per coinvolgere studenti di una media superiore. Ci si può già iscrivere presso i negozi Lupo Sport, Run & Fun e Tempo Run; dal 4 novembre presso Aics, CSI ed UISP. Tutte le info sul sito www.corrimutina.it, L’appuntamento è in piazza Grande e piazza XX settembre, per partire alle 9,30 da via Emilia Centro.

