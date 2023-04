La Società del Sandrone al Comunale con ’Cin Ci Qua’

"Questo periodo è molto importante per noi della Società del Sandrone – spiega Giancarlo Iattici, presidente della storica associazione del carnevale modenese, nata oltre 150 anni fa – perché ritorniamo il 21 aprile al teatro Comunale con la divertente commedia musicale ’Cin Ci Qua’ e poi nei prossimi mesi saremmo impegnati nel trasferimento nella nostra sede definitiva di Palazzo Solmi, in pieno centro storico". Iattici è negli uffici provvisori di via Morselli insieme a Sauro Torricelli e Vanna Panciroli, i due interpreti del Sandrone e della Pulonia nella celebre Famiglia Pavironica: "Noi stiamo già organizzando sulla carta – continua Iattici – il nostro museo al piano nobile di Palazzo Solmi dove mi dicono ci trasferiremo nei primi mesi del prossimo anno, forse in tempo per il carnevale tanto che stiamo già studiando il programma del 2024. Avremo lì il percorso con tutti i nostri preziosi burattini e maschere, una copia della Preda Ringadora, il teatrino storico di inizio ‘800 oltre alle tante foto storiche relative alle varie interpretazioni dei Pavironici. Non vediamo l’ora, per ora il pubblico può venire a vedere Cin Ci Qua e poi, a fine maggio partecipare al terzo concorso canoro l’Usignolo d’Oro che si terrà al teatro Sacro Cuore oggi in corso di restauro. Ricordo che la commedia è in italiano con qualche inserto dialettale perché noi portiamo avanti l’importanza della tradizione e dello studio del dialetto modenese, insegnandolo anche ai bambini, i piccoli sgorghigueli".

Sauro Torricelli e Vanna Panciroli, insieme al direttore di produzione Carlo Guidetti spiegano cosa il pubblico vedrà al Comunale tra pochi giorni. "Probabilmente la commedia musicale più comica che abbiamo portato in scena in questi anni, con testo scritto dal musicologo Daniele Rubboli. Sulla scena ci saranno le tre nostre maschere, ma non nei loro ruoli storici della Famiglia Pavironica visto che la commedia è un adattamento modenese inscenato nella Bassa della trama originaria ambientata invece a Macao. Il pubblico vedrà nel racconto musicale un benestante proprietario terriero modenese, Sandrone, che non vede l’ora di diventare nonno tanto che spera che sua figlia Ermenegilda sposi il conte di Grasparossa Sgorghiguelo. Ma il matrimonio è questione complessa tanto che entra sulla scena la bella Cin Ci Qua che vanta trascorsi amorosi proprio con il capofamiglia… Insomma si riderà molto". Biglietti in vendita alla biglietteria del Comunale oppure ogni pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 in via Morselli 100.

In foto, da sinistra: Panciroli, tattici, Guidetti, Torricelli

Stefano Luppi