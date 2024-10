La solidarietà è internazionale

La speranza è che il maltempo conceda una grazia agli organizzatori del Workshop delle Associazioni di Cooperazione Internazionale, che sabato 5 e domenica 6 ottobre si daranno appuntamento nella suggestiva location del Capannino, una casa in mezzo ai boschi del Cimone. L’associazione Modena per gli altri (Moxa odv), in collaborazione con CSV, organizza una due giorni di workshop tra le Associazione di Cooperazione Internazionali, facenti parte della rete il Colore dei Passaporti e non solo: l’obiettivo è quello di esaminare le modalità etiche di comunicazione, che le Associazioni possono utilizzare per farsi conoscere, promuovere le proprie attività e sensibilizzare l’opinione pubblica. Al contempo si intende riflettere su come evitare l’uso di messaggi ed immagini che ledano la dignità delle persone, in particolare dei bambini: Marco Turci, Presidente di Moxa odv "Dalla due giorni di workshop si vuol far nascere una Carta Etica delle Associazione di Cooperazione Internazionale, da presentare alla Cittadinanza in una successiva iniziativa già proposta al Comune di Modena. Costruire una carta etica sull’utilizzo delle immagini dei minori in campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, è un passo fondamentale per garantire il rispetto dei diritti dei bambini e la loro dignità. Non ultimo, un momento di condivisione come questo, sicuramente aiuta a riconoscersi, e a rivitalizzare quel senso di appartenenza indispensabile a dar forza alle parole coprogettazione e coprogrammazione". L’iniziativa rientra nelle attività inerenti il Progetto Villaggio della Speranza in Etiopia, realizzato da Moxa odv e sostenuto dalla Fondazione di Modena.