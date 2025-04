"La solitudine dei caregiver"

La vicenda di Marzaglia accende ancora di più i fari sulla questione della solitudine dei caregiver familiari: abbiamo un uomo di 83 anni che deve occuparsi di una moglie in decadimento cognitivo e di un figlio di 48 anni, autistico. Da solo. Chi studia il fenomeno dei familiari che assistono i propri cari non autosufficienti sa bene che cosa sia il burden: cioè il peso che il lavoro di assistenza carica sulle spalle di queste persone.

A proporre una attenta riflessione sulla tragedia familiare di Marzaglia è Alessandra Corradi, presidente dell’associazione: ‘Genitori Tosti’ e Mamma caregiver familiare. "Ho un figlio maschio, con disabilità. ’Disabile’ è offensivo, ’con disabilità’ è in linea con la convenzione Onu – sottolinea. Non è più ammissibile che la popolazione anziana e in generale le persone non autosufficienti non siano seguite e tutelate dai servizi. Per questo è prioritario avere una legge nazionale che sostenga i bisogni dei caregiver familiari! L’appello, invariato negli anni, che facciamo ai politici, ai ministri e ai parlamentari è di scrivere una legge buona per tutti, in primis per le categoria di caregiver familiari più fragili. Ho fondato l’associazione per aiutare i genitori di figli con disabilità, perché in Italia ancora non esiste una rete efficace di sostegno alle famiglie come le nostre, non sai dove rivolgerti, quali diritti hai e quali opportunità. E dopo aver lottato tutta la vita contro i pregiudizi e le discriminazioni, nell’assoluta indifferenza istituzionale (oggi poi abbiamo tagli o azzeramento dei fondi statali da ogni parte, la tanto auspicata riforma della disabilità si sta rivelando un caos – e siamo nella fase sperimentale..) per noi genitori assistenti per esempio si pone il grave problema del "Dopo di noi". Molti appunto atterriti da quello che potrebbe succedere mettono in atto il gesto estremo dell’omicidio-suicidio. Nessuno tra inquirenti, criminologi avvocati, assistenti sociali o medici ha mai cercato di indagare il fenomeno anche per saperlo così identificare e prevenirlo", asserisce infine.

Valentina Reggiani