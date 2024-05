La sostenibilità in passerella: "Dalla moda fino all’ambiente, un legame col nostro territorio"

di Gilda Cacciapuoti

Un’alleanza tra scuola e Università per la presentazione di abiti sostenibili nella collezione "SkyLook".

Il progetto ’Fashion al Museo’ vede coinvolti il Sistema dei Musei e Orto Botanico di Unimore e l’Istituto Professionale Statale Cattaneo - Deledda di Modena. "Un progetto partito da un’esperienza didattica pilota, la collezione ’Gem Fashion’ nata dalla collaborazione tra il Museo Universitario Gemma e la Scuola Cattaneo-Deledda. Grazie a sorprendenti risultati, ha portato alla nascita di ’Fashion al Museo’ che porterà di anno in anno gli studenti ad ispirarsi al patrimonio culturale dei musei universitari", ha affermato Milena Bertacchini, rappresentante del Sistema dei Musei e Orto Botanico - Museomore e Coordinatrice del progetto Fashion al Museo. Una collezione di abiti che per colori e motivi geometrici di rocce, minerali e meteoriti cercano di sensibilizzare la comunità sui temi dell’emergenza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. "L’ispirazione per la realizzazione dei capi arriva dal patrimonio dell’osservatorio Geofisico dell’Università Modenese e dalle narrazioni e i racconti che riguardano quei luoghi.

Le studentesse hanno ideato, realizzato e confezionato progettualità che simulano il lavoro di un’impresa così da avvicinarli al mondo del lavoro", ha dichiarato Alessandra Zoppello, dirigente Scolastica dell’ I.P.S.S.C.A. ’Cattaneo - Deledda’ di Modena.

La collezione di abiti green è stata realizzata dalle alunne delle classi quarte e quinte della scuola Cattaneo-Deledda nell’ambito di un percorso che ha messo insieme il progetto Steam, che ha contaminato il mondo delle scienze con l’arte e la moda, e il progetto "eco brand Graced_creativelab" nell’ambito del PCTO.

"Ho seguito le studentesse dalla proposta alla realizzazione. Un percorso impegnativo e innovativo, abbiamo lavorato con la manipolazione di tessuti utilizzando materiali poco congeniali al mondo dell’abbigliamento. Tutto ciò si potrà ammirare nello show finale del prossimo 5 giugno dalle 19.30", ha raccontato Carlo Barbieri, partner Media Manager. Un’esperienza gratificante e interessante che unisce l’ambito accademico, scientifico, storico e musicale a quello della moda. "Sono riuscite a trarre da argomenti di meteorologia, clima e storia, validi spunti per la realizzazione di capi sostenibili. È sempre motivante riuscire a trovare sinergia tra i vari componenti", ha confermato Sergio Teggi, responsabile Scientifico dell’Osservatorio Geofisico di Unimore. "Molto importante il percorso che ci lega al territorio perché fa sì che le ragazze conoscano gli ambienti e la storia della nostra città. Quest’anno sarà ancora più importante per loro perché la cornice in cui sfileranno è Piazza Roma, luogo molto importante per la nostra città", ha concluso la dirigente scolastica Alessandra Zoppello.