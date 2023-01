La spesa ’di vicinato’ può salvarci dai cumuli di rifiuti

Sono un semplice cittadino che desidera partecipare al dibattito in corso relativo al piano di smaltimento della montagna di rifiuti che produciamo. I nostri governanti non possono accontentarsi di adottare una raccolta differenziata dei rifiuti con cassonetti stradali o porta a porta, che fra l’altro non si riesce a rendere idonea, per risolvere il problema delle discariche ovunque, ma devono porsi il problema – sono in ritardo di decenni – di come produrne di meno. Come? Riducendo alla fonte imballaggi e contenitori non riutilizzabili, non riciclabili, e poi il riuso, nonché consumare meno evitando sprechi, consentendo alle persone di comprare secondo le reali necessità merce non confezionata e di poter esercitare la virtù della sobrietà e l’arte del riutilizzo dei contenitori. Ciò vuol dire impegnarsi con serietà e coreggio per far sì che in città e provincia, si sviluppi una rete di negozi tradizionali di vendita al dettaglio del settore alimentare sotto casa, essenziali soprattutto, ma non solo, per gli anziani e le aree deboli della popolazione. I vantaggi? Un minore ricorso alle discariche, una diminuzione sostanziale dell’utilizzo dell’inceneritore, un significativo minor impegno nell’esercizio snervante della selezione per tipologia dei rifiuti. Migliorerebbe la vita delle persone in termini di inquinamento dell’aria e acustico, di aver traffico meno caotico, ambiente accogliente, minor stress.

Giovanni, classe 1944