E’ la spesa on-line quella più conveniente, parlando di grandi marche, in provincia di Modena. La notizia emerge dal 25esimo osservatorio sui prezzi firmato Federconsumatori, una guida sullo stato della distribuzione organizzata del Modenese. Chi compra su internet - quindi sui portali web di Coop ed Esselunga - risparmia se poi la spesa va a ritirarla al punto vendita (al netto del trasporto a casa, insomma, servizio che può costare fino a 7.90 euro). Per la spesa tradizionale, invece, quella col carrello, sempre parlando di grandi marche lo scontrino più basso si registra al supermercato Super Rossetto di Fiorano, seguito dal supermercato Esselunga di Sassuolo. Terzo posto per il supermercato Unes di Modena, seguito dagli iper Coop (di Modena e Carpi) ed Esselunga (di Modena e Soliera), anche se la differenza tra i due colossi è minima. Per chi invece acquista i cosiddetti Private label, ovvero i prodotti a...

E’ la spesa on-line quella più conveniente, parlando di grandi marche, in provincia di Modena. La notizia emerge dal 25esimo osservatorio sui prezzi firmato Federconsumatori, una guida sullo stato della distribuzione organizzata del Modenese. Chi compra su internet - quindi sui portali web di Coop ed Esselunga - risparmia se poi la spesa va a ritirarla al punto vendita (al netto del trasporto a casa, insomma, servizio che può costare fino a 7.90 euro). Per la spesa tradizionale, invece, quella col carrello, sempre parlando di grandi marche lo scontrino più basso si registra al supermercato Super Rossetto di Fiorano, seguito dal supermercato Esselunga di Sassuolo. Terzo posto per il supermercato Unes di Modena, seguito dagli iper Coop (di Modena e Carpi) ed Esselunga (di Modena e Soliera), anche se la differenza tra i due colossi è minima.

Per chi invece acquista i cosiddetti Private label, ovvero i prodotti a marchio dell’insegna, tra i supermercati vince Unes a Modena, seguito dal solito Super Rossetto, tra gli iper il più competitivo è il Conad della Rotonda nel capoluogo. Sui prodotti a basso costo, i cosiddetti ’primi prezzi’ invece, non c’è storia: i discount battono tutti con l’Eurospin in testa. La qualità non fa parte dell’indagine: su questo la scelta è del consumatore.

«L’indagine – spiega Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena – mostra come nella nostra provincia l’aumento dei prezzi (+0,7% dato Istat) è doppio rispetto all’aumento dei redditi (+0,3%)». Ciò si traduce in un calo del potere di acquisto. «Quel che emerge dallo studio – aggiunge – è una crisi di molte insegne che operano nei centri di vicinato, con una ulteriore crescita del divario con il resto del sistema. Una situazione che danneggia soprattutto gli anziani e le persone con bassa possibilità di spostamento».

«Anche nel Modenese assistiamo inoltre alla crescita inarrestabile dei discount, che occupano una fetta di mercato ormai non lontana al 20%». Govoni evidenzia inoltre il gap tra i diversi territori della provincia: dove c’è più concorrenza i prezzi sono più bassi: «Il 48% dei cittadini del Modenese abita in Comuni a scarsa competizione commerciale, ed è quindi penalizzato». Dove ci sono meno negozi, insomma, i prezzi vanno alle stelle. «Sottolineo inoltre come al giorno d’oggi la spesa on-line sia la più competitiva per le grandi marche, in particolare alla Coop Alleanza e come i due negozi più convenienti non siano ipermercati ma supermercati, ovvero Rossetto a Fiorano e Unes in città» con l’Esselunga di Sassuolo.

Tra i due colossi Coop ed Esselunga la competizione resta alta con un passo avanti di Coop in termini di risparmio e un allontanamento dal podio dell’Esselunga di Soliera. In ogni caso fare la spesa conviene nelle strutture medio-grandi. «Emergono differenze interne tra insegne – rileva Govoni – vale a dire i prezzi applicati sugli stessi prodotti dalla stessa insegna, in tipologie di negozi simili ma in Comuni diversi. Per esempio, in due ipermercati della stessa catena, a 30 chilometri di distanza, il costo dei prodotti freschi registra una differenza del 17,6%. Una differenza più contenuta (4,5%) ma comunque eccessiva, anche nel paniere grandi marche. Bisogna indagare questi differenziali, che seguono con precisione quelle ’faglie’ che dividono i territori a buona ed alta competizione da quelli a media bassa».

La spesa media annua per una famiglia media (2,5 persone) per l’acquisto di un carrelo grandi marche di prodotti alimentari è in provincia di 5.568 euro. Ma se si guardano le zone, allora il conto cambia. A Modena città - dove la competizione è alta per la presenza di iper e supermercati di varie insegne - la spesa annua si abbassa a 5.500 euro. Nel distretto ceramico, dove la concentrazione di insegne è altissima con supermercati a poche decine di metri uno dall’altro lo scontrino si alleggerisce ancora a 5.472 euro. Carrello più caro nelle Terre di Castelli, con 5.664 euro spesi in alimenti in un anno per una famiglia media. Nei Comuni del Sorbara siamo a 5.607 euro, 5.624 euro per le Terre d’Argine e ben 5.771 euro nella Bassa. La maglia nera spetta al Frignano dove fare la spesa è molto più oneroso che in pianura con una media di 5.979 euro all’anno per le grandi marche.

Le famiglie italiane destinano una quota di circa 18 punti percentuali della spesa complessiva all’acquisto di generi alimentari e bevande. La spesa per l’acquisto di carne si conferma la più alta tra le spese alimentari e rappresenta il 3,7% degli acquisti totali. Rispetto al 2017 la spesa è invariata e il livello dei consumi resta inferiore a quello pre-crisi del 2011.

Valentina Beltrame