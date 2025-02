La spiritualità come parte della cura: medici e religiosi a confronto

"La spiritualità come parte della cura" è il titolo del convegno che la Diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi organizza per domani, dalle 9 alle 12,30 presso l’Aula Magna del Policlinico di Modena, in via del Pozzo 70. L’evento affronterà un tema che si inserisce nella quotidianità degli ambienti legati al tema della sanità e dell’assistenza, evidenziando come la spiritualità rappresenti un aspetto essenziale nel percorso di cura, in particolare per i pazienti affetti da patologie gravi o croniche. Secondo i promotori dell’iniziativa la spiritualità, intesa come ricerca del senso della propria vita e riflessione sul passato e sul futuro, rappresenta una componente universale che coinvolge sia i pazienti che i loro caregivers. Essa non si identifica con la religiosità, sebbene per i credenti possa esserne una parte, né con la psicologia, ma costituisce un elemento distintivo dell’esperienza umana. La sua integrazione nei percorsi assistenziali contribuisce a umanizzare le cure e migliorarne gli esiti clinici, come dimostrato da numerose evidenze scientifiche.