La squadra di calcio ’Tigers’ in lutto per l’amico Francesco

Anche la carpigiana ‘Tigers’, squadra di calcio a 5 del Csi, piange la tragica scomparsa di Francesco Prandini, 22 anni, morto a seguito delle conseguenze di una caduta mentre era in sella alla sua moto. Francesco, di Poggiorusco (Mantova), era infatti molto amico dei componenti della squadra della città dei Pio. "Siamo sconvolti – afferma Matteo Russo, presidente della ‘Tigers’ –. Eravamo molto amici con Francesco, ci legano tanti ricordi, le serate insieme, le avventure. Un ragazzo simpaticissimo, che riusciva sempre a strappare un sorriso a chi gli era vicino". La squadra carpigiana ha pubblicato una foto sorridente del 22enne, in suo onore. Erano le 19 di giovedì quando il giovane, in sella alla sua Honda Cbr 600 F, viaggiava da Villa Bartolomea in direzione di Legnago. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Castagnaro, il centauro ha sbandato perdendo il controllo del motociclo che è finito contro le due colonne di un capitello che si trova a bordo strada.

Un impatto molto forte: la moto ha concluso la sua corsa a pochi metri di distanza, proprio nel mezzo della carreggiata.