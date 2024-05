La squadra di Tonelli: "Casa e servizi le priorità"

È una lista ’ampia e variegata’ – come si diceva una volta – quella che Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile mettono in campo a sostegno del candidato sindaco Claudio Tonelli. Corrono in 32 (16 uomini e 16 donne): professionisti, insegnanti e pensionati, un operaio, esponenti delle associazioni. Balza agli occhi la volontà di rappresentare le diverse anime di una sinistra diffusa molto insofferente verso il Pd.

"Oggi – denuncia Tonelli – la città è spaccata: da una parte la passeggiata in centro di chi non ha problemi economici, dall’altra le periferie con il disagio che aumenta. La crisi Maserati è un esempio eclatante, che stride con le celebrazioni di Motor Valley. Noi vogliamo una Modena solidale capace di ridare speranza con scelte concrete per la casa, i servizi sociali e la mobilità. Intanto l’assenza di manutenzione, l’abusivismo e l’uso improprio del verde complicano la questione sicurezza, ma non basta reprimere: la polizia locale assicuri il rispetto delle norme".

Capolista è Eva Rigonat, 70 anni, già veterinaria nell’Asl di Modena e attiva tra i medici per l’ambiente. Ma c’è anche una ’testata’ di lista con nomi che provengono, appunto, dalle varie anime della coalizione civica di sinistra: Samuele Calò, 47 anni, farmacista, già segretario cittadino di Rifondazione, la 33enne Silvia Missio e il 28enne Giacomo Matteucci, impegnati sui diritti civili, Sara Manzoli (45), operatrice in ambito salute mentale, e Lyadi El Aidi (49), operaio in un’azienda di lavorazione carni. Gli altri sono in ordine alfabetico con alternanza di genere, compreso il manager Nildo Benuzzi, 56 anni, presidente di Modena volta pagina, di cui fa parte anche Manuela Tonini, 67 anni, attiva nel volontariato.

A proposito di volti noti, si candidano l’ex assessore dei Comunisti italiani Gualtiero Monticelli, 69 anni, e due ex consiglieri, l’ingegnere gestionale Marco Chincarini (43) e Giancarlo Montorsi (60). Con loro il radiologo Pierluigi Calandra Bonaura, (70) , l’avvocata 44enne Tatiana Boni, l’insegnante Marialaura Marescalchi (60), Cinzia Imparato (55), Gianluigi Lanza (58), direttore del Nonantola Film Festival e Alba Bassoli (65), responsabile progettazione del servizio tecnico Asl.

La lista comprende anche Benedetta Antognini, 46 anni, Ivan Andreoli (73), Nadia Artioli (75), Clarenzio Ascari (64), Argenio Mario Boccero (74), Marzia Bergamaschi (74), Patrizia Brancolini (70), Monica De Virgilis (48), Arturo Ghinelli (73), Michela Gessani (32), Giovanna Goldoni (71), Roberto Monaco (66), Giuditta Perricone (38), Roberto Palumbo (63) e Daniele Zoboli (63).