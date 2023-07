La squadra di Unimore si piazza sul podio nella classe driverless

La squadra dell’Università di Modena e Reggio Emilia occupa il terzo posto nella Classe Driverless. E’ il risultato ottenuto nella XVIII edizione di Formula Sae Italy, evento educational internazionale organizzato dall’Anfia in partnership con Sae International, con l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano dè Melegari e con l’Associazione Motor Valley e con la main sponsorship di Industrie Saleri Italo.

Non solo. Whz Racing Team di Uas Zwickau (Germania) prima sul podio delle vetture elettriche, Race Up Combustione dell’Università di Padova tra le vetture a combustione termica, Unina Corse della Federico II di Napoli tra le vetture driverless e l’Università di Roma La Sapienza nella classe 3. All’evento hanno partecipato 1.600 studenti provenienti da 20 Paesi (l’Indonesia il più lontano). Complessivamente sono stati 56 i team in gara. Nella Classe delle vetture a combustione interna, le Universitá di Bologna e Roma Tor Vergata ottengono, rispettivamente, il secondo e il terzo posto, mentre il Politecnico di Milano conquista la terza posizione nella Classe delle vetture elettriche. I team italiani che hanno ottenuto il primo posto nei vari eventi statici sono Race Up Combustion e Race Up Electric dell’Universitá degli Studi di Padova, UniNa Corse - Squadra Corse dell’Universitá degli Studi di Napoli Federico II e Dynamis Prc del Politecnico di Milano.