"La squadra è compatta. Possiamo puntare in alto"

Manca sempre meno all’esordio di lunedì sera, e Modena Volley sta completando la sua marcia di avvicinamento al match contro Milano. La tappa di ieri è stata alla palestra Equilibrium, con il classico team building con la parete di arrampicata presso la sede dell’associazione modenese in via del Tirassegno. Un’occasione per un allenamento particolare e anche per fare due chiacchiere con Paul Buchegger, uno dei primi giocatori arrivati per la preparazione estiva: "Sembra passata un’era dall’ultima partita che abbiamo giocato insieme", le parole dell’opposto austriaco che poi si è soffermato a parlare di vari temi di attualità, dal dualismo con Ikhbayri fino alle sensazioni su questa nuova Valsa Group che sta per affrontare una stagione lunga, complicata e stimolante.

Buchegger, manca pochissimo all’esordio ma sono tanti mesi che non giocate un match ufficiale… "Ormai è passato moltissimo tempo dall’ultima partita. Una pausa lunga ma finalmente si ricomincia, con una grande voglia di affrontare questa prima giornata di campionato, non vediamo l’ora di ricominciare".

Gli ultimi due tornei amichevoli che cosa vi hanno detto? "Intanto ci hanno fatto capire che abbiamo un roster molto completo, una panchina lunga, con tanti cambi e una grande forza nella completezza della squadra. Questo ci servirà per fare una bella stagione fino alla fine".

Infatti, tanti dualismi: compreso il suo ruolo? "Ci sta di affrontare la stagione con un competitor: ormai il volley moderno è così, in tutti i ruoli ci vuole concorrenza e una rosa profonda. Secondo me è un buon segnale anche per gli avversari: anche in panchina ci sono e ci saranno giocatori che entrando possono fare la differenza".

Secondo lei dove può arrivare questa Modena? "Secondo me possiamo puntare molto in alto. Saranno il tempo e il campo a dirci cosa siamo capaci di fare, rimane che io ho una grande fiducia in questa squadra e penso che il nostro sguardo debba essere sempre rivolto in alto".

Il primo match di campionato in trasferta contro Milano: cosa ci dobbiamo aspettare? "Milano è una squadra che ha cambiato molto, come noi. Mi aspetto un match molto tirato, proprio come è stato l’ultimo incontro con loro lo scorso anno, nella finale per il quinto posto. Mi aspetto una bella partita, rimango fiducioso per il match e per quelli che verranno dopo".

Alessandro Trebbi