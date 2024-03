La Stadium affonda a Cagliari. Ma la salvezza è alla portata

CUS CAGLIARI

3

STADIUM

0

(25/20 25/15 25/19)

CUS CAGLIARI: Busch 12, Menicali 3, Kindgard 4, Marinelli 10, Ambrose 7, Calarco 12, Vitali (L1), Muccione, Sanna, Miselli 1, Durante 1, n.e. Enna, Ammendola D. (L2), Sartirani; all.: Ammendola S.

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 6, Rustichelli R. 1, Albergati 22, Nasari 6, Bombardi 2, Quartarone 1, Scarpi (L1), Capua, Bevilacqua 2, Scaglioni 1, n.e. Gozzi (L2), Rustichelli M., Schincaglia; all.: Mescoli.

ARBITRI: Mannarino (RM) – Grossi (RM).

NOTE: Durata set 27’ 25’ 30’ per un totale di 82’; Cagliari 50 su 75 (B.S. 6, Vinc. 7, Muri 7, E.P. 7); Stadium 41 su 54 (B.S. 11, Vinc. 1, Muri 4, E.P. 14).

Si schianta contro la rinascita del CUS Cagliari, che con questo successo approda ai Playoff con una settimana d’anticipo, il sogno salvezza della Stadium Mirandola, tornata purtroppo tecnicamente indietro dopo la bella vittoria con Garlasco: la sconfitta è pesantissima, sia sul piano tecnico, che morale, ma la Stadium non è retrocessa, e per un complicato gioco d’incastri, vincendo da tre domenica prossima con il già retrocesso Salsomaggiore, potrebbe sperare ancora in miracolosi playout. La vittoria contro i parmensi potrebbe però non bastare se Garlasco dovesse far punti in casa con Brugherio, ma se questo non succederà, il Garlasco finirebbe diretto in B, mentre la Stadium potrebbe giocare il "post season" con Bologna, che affronta la capolista Mantova, o con il Sarroch, che per salvarsi deve vincere il derby sardo. Sono tanti gli incastri necessari ai gialloblù, forse troppi, e sarebbe bastato non buttare via una stagione intera, con l’ennesima pessima prestazione esterna, dove quest’anno la Stadium ha veramente dato il peggio di sé: e dire che anche il CUS Cagliari temeva molto la partita, come dimostra l’inizio farcito da quattro battute sbagliate consecutive, ma la differenza è stata che Cagliari ha smesso di sbagliare, mentre i mirandolesi hanno continuato imperterriti, regalando alla fine, tra battute, ed errori, un set agli avversari. Sempre all’inseguimento, con un secondo set da incubo, la Stadium si è un po’ svegliata nella terza frazione, dove per la prima volta è stata anche davanti, ed in partita fino al 10-10. I cambi effettuati da Mescoli, tardivi e tecnicamente poco comprensibili soprattutto alla mano, dove un Rossatti non preciso valeva molto di più di un Bevilacqua inesistente, non servivano ad evitare che anche la terza partita finisse ai sardi, mentre ora alla Stadium rimane un’altra settimana d’angosciosa attesa, ed il destino di altri.

I risultati: Salsomaggiore Terme – Savigliano 2-3; Brugherio – Sarroch 3-0; CUS Cagliari - Stadium Mirandola 3-0; Bologna – Garlasco 3-1; S.Donà – Mantova 0-3; Acqui Terme – Belluno 0-3; Riposa: Motta. Classifica: Mantova punti 58, S.Donà (*) 47, Belluno 44, Motta 43, Savigliano 41, Acqui Terme e CUS Cagliari 36, Brugherio 32, Bologna 28, Sarroch 27, Garlasco 22, Stadium Mirandola 21, Salsomaggiore T. 15. (*) = una partita in più.

Riccardo Cavazzoni