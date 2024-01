La Stadium contro Belluno vuole tornare a esultare in casa

Archiviato il forzato turno di riposo, susseguente al rinvio al 31 gennaio della prima trasferta del nuovo anno a Brugherio, inizia in casa il 2024 della Stadium Mirandola, che dopo aver chiuso l’anno con la vittoria a Salsomaggiore, e la sconfitta interna con Savigliano, alle 18 riceve al PalaSimoncelli il Belluno Volley, formazione ambiziosa, che occupa il sesto posto in classifica, praticamente l’ultimo del gruppo delle prime.

Punti. Dopo la buona partenza, la Stadium non vince più in casa da metà novembre, ed anzi le ultime quattro gare casalinghe si sono trasformate in quattro pesantissimi 0-3, che di fatto hanno trascinato a fondo i gialloblù: il rinvio dello "spareggio salvezza" con Brugherio complica un po’ il calendario della formazione mirandolese, che prima dovrà affrontare tre sfide difficili con il Belluno, ma anche con Motta di Livenza in trasferta, ed Acqui Terme in casa, da dove in sostanza passa una bella fetta delle speranze di salvezza gialloblù. La squadra ha approfittato della lunga sosta per allenarsi intensamente, e rodare gli schemi in vista di un ritorno in campo che si spera positivo: da chiarire quale sarà l’assetto, specialmente difensivo, che sceglierà il tecnico Marcello Mescoli, se quello visto a Salsomaggiore con Scarpi libero, o quello tradizionale, che prevede l’utilizzo di Matteo Rustichelli, perché sostanzialmente il resto del sestetto è blindato.

Crescita. Al PalaSimoncelli arriva un Belluno in salute, decisamente rinfrancato dall’arrivo del palleggiatore Leonardo Ferrato, un classe 2001 di scuola patavina, che aveva iniziato la stagione in A2, e che ha permesso ai bellunesi di iniziare il girone di ritorno con due vittorie da tre punti: la diagonale principale è completata dal modenese Fabio Bisi, opposto da più di 3.000 punti in carriera, da due tra Schirò, Gonzalo Martinez ed il polacco Bucko alla mano, Mozzato ed Antonaci al centro con Orto come libero. Belluno gioca una pallavolo molto fisica in attacco, ed a muro, dove ha buone percentuali, meno continua in difesa ed in battuta.

Diretta. Come sempre, per chi non potrà essere al PalaSimoncelli, ci sarà la diretta streaming sui canali YouTube della Lega Volley.

Il programma: Mantova – Sarroch (Giocata ieri sera); CUS Cagliari - Acqui T.; Stadium Mirandola – Belluno; Garlasco – Motta; Bologna - Salsomaggiore T.; S.Donà – Brugherio (rinviata al 18/01); Riposa: Savigliano.

Classifica: Mantova punti 35, S.Donà 32, Savigliano (*) 31, CUS Cagliari 27, Acqui T. (*) 26, Belluno 25, Motta 19, Brugherio (*) 16, Sarroch 15, Bologna 13, Stadium Mirandola (*) e Garlasco 11, Salsomaggiore T. 6. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni