La Stadium si illude, poi cede

STADIUM

1

ACQUI TERME

3

(25/19 21/25 21/25 21/25)

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 10, Rustichelli R. 4, Albergati 25, Nasari 11, Bombardi 11, Quartarone, Capua (L1), Schincaglia, Scarpi, Bevilacqua 3, Gozzi (L2), n.e. Rustichelli M., Scaglioni; all.: Mescoli.

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Bettucchi 2, Esposito 10, Baratti 4, Graziani 11, Perassolo 11, Cester 16, Russo (L), Garra, Passo, Stamegna 6, n.e. Corrozzatto, Morchio; all.: Negro.

ARBITRI: Magnino - Marconi.

NOTE: Durata set 23’ 27’ 29’ 29’ per un totale di 108’; Stadium 64 su 88 (B.S. 19, Vinc. 4, Muri 7, E.P. 15), Acqui 60 su 94 (B.S. 17, Vinc. 5, Muri 9, E.P. 7).

La Stadium illude, e si illude per un set e mezzo, ma ancora una volta deve lasciare i tre punti in palio agli avversari, peraltro confermatisi squadra estremamente concreta ed efficace in molti fondamentali, pur lamentando una assenza pesante come quella di Matteo Martino: per la verità anche i gialloblù possono recriminare qualcosa, avendo dovuto affrontare la gara con un Albergati condizionato da un problema al polso destro, che si era manifestato sabato in allenamento, e che ne aveva messo in dubbio l’utilizzo. In realtà l’opposto gialloblù è risultato ancora una volta il top scorer di un incontro che sembrava la Stadium avesse ben interpretato, con un primo set condotto sempre in testa, ma che non riesce a replicare nei successivi parziali, tutti molto combattuti, ma tutti giocati, come tante volte a rincorrere. Di fatto la gara gira nel secondo set quando il tecnico piemontese inserisce un ottimo Stamegna alla mano, al posto di un evanescente Bettucchi: l’attacco piemontese non trova molto opposizione nel muro di casa, e a questo si aggiunga il solito mare di errori punto della Stadium, ben 34 tra battute ed altro, per una sconfitta, con i risultati degli altri, che pesa.

I RISULTATI: (Sabato) Mantova – Brugherio 3-2; Motta - Salsomaggiore Terme 3-1; Savigliano – Sarroch 1-3; (Domenica) Garlasco - CUS Cagliari 3-1; Stadium Mirandola - Acqui Terme 1-3; Bologna - San Donà di Piave giocata ieri sera; Riposa: Belluno. CLASSIFICA: Mantova (*) punti 43, S.Donà di Piave (*) 35, Savigliano (*) 32, CUS Cagliari (*) ed Acqui Terme (*) 30, Belluno (*) e Motta 28, Sarroch 21, Brugherio (*) 19, Garlasco 16, Bologna (*) 15, Stadium Mirandola (*) 14, Salsomaggiore Terme 7. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni