La star mondiale dei controtenori: "Giulio Cesare mi ha cambiato la vita"

"Giulio Cesare è stato il mio primo amore per il barocco", confida Raffaele Pe, fra i controtenori più celebri al mondo, "a baroque star", come lo ha definito il "Times" di Londra. È proprio lui il protagonista del nuovo allestimento del capolavoro di Händel che – con la direzione musicale del maestro Ottavio Dantone e la regia di Chiara Muti – tornerà in scena oggi alle 15.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni.

Come ha ‘scoperto’ il suo talento da controtenore?

"Ho iniziato cantando nella Cappella Musicale del Duomo di Lodi. Quando poi, crescendo, è avvenuto il cambio della voce, faticavo a riconoscere il mio registro. Ed è stato allora che, pur inconsapevolmente, il ‘Giulio Cesare’ di Händel ha segnato la svolta della mia vita".

In che modo?

"Lo ascoltai cantato da Andreas Scholl e fu subito colpito dalla bellezza delle arie ma anche dal curioso contrasto che l’opera porta in sé: al centro c’è Giulio Cesare, una figura superpotente che tuttavia canta con una voce dolce, suadente, una voce molto espressiva ma che disattende le attese. È musicalmente irresistibile e molto godibile. Allora poi ho approfondito il repertorio che era stato scritto all’epoca per i castrati come Farinelli. Mi si è aperto un mondo".

A Giulio Cesare, ‘eroe barocco’, lei ha dedicato un album che ha vinto il premio Abbiati...

"Sì, nelle mie ricerche ho scoperto che il libretto ispirò numerosi compositori italiani, da Giacomelli a Pollarolo, poi Bianchi e Piccinni. Anzi, quando Händel decise di portarlo in scena, il testo aveva già una ventina d’anni, e lui infatti lo scelse per lanciare il teatro inglese. È molto bello scoprire le trovate che il compositore aveva ideato per inscenare il tutto".

In che modo?

"Io credo che all’epoca il compositore fosse, tutto sommato, anche il regista dell’opera: sceglieva come disporre le pause o i ritornelli per suggerire al personaggio un possibile movimento statuario. Non sempre i registi di oggi lo tengono presente, mentre Chiara Muti, in questa versione, è stata molto rispettosa e si è lasciata portare dalla musica. Cogliere questi aspetti e capire anche la poesia del testo ancora può farci sognare".

Che opera è Giulio Cesare?

"A volte la si guarda solo come un’opera seria e drammatica, e invece è possibile cogliervi anche tutta una vena di commedia. Per esempio, fa sorridere che Giulio Cesare, il grande condottiero, venga soggiogato totalmente da Cleopatra, che in fondo era una ragazza egiziana".

Perché Cesare affascinava il mondo barocco?

"Perché era il kaiser, un semidio, stuzzicava il piacere dei potenti e la critica del popolo. La sua è una storia eterna, e a mio parere anche un mito romantico che può avvicinare i giovani. Non dimentichiamo che in molti Paesi proprio il ‘Giulio Cesare’ di Händel è ambasciatore della cultura e della lingua italiana, almeno quanto Puccini".

Lei è acclamato nel mondo come star dei controtenori. Come ha accolto questo successo?

"Lo vivo come una responsabilità. Mi piace pensarmi come una figura che vuole avvicinare nuovi pubblici, anche non specializzati. Come io, anni fa, mi sono innamorato di Cesare senza che nessuno mi dicesse il perché, vorrei che accadesse anche ad altri, accendendo l’attenzione e la curiosità".

E come esercita la sua voce?

"Al training fisico si abbina il training vocale e tecnico per preparare nuovi ruoli. Io arrivo da Lodi ma studio a Bologna con il maestro Fernando Opa: il luogo in cui facciamo lezione è a poca distanza dalla via in cui morì Farinelli. Io tengo tantissimo alla tecnica, mi sono dato il tempo di studiare, e il percorso che ho fatto sulla mia voce di petto è stato anche un percorso per scoprire me stesso. E arrivare fino in fondo alle mie possibilità espressive".