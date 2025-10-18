La statuetta di Venere torna a casa. Una mostra per celebrarla

Giornata speciale oggi per gli amanti dell’archeologia. Dopo un secolo dalla scoperta, la celebre Venere di Savignano ritorna dove fu ritrovata (una prima volta accadde nel 2014). Alle 16, il teatro comunale La Venere ospiterà l’inaugurazione della mostra "Una donna senza tempo", che vuole appunto celebrare la statuetta risalente a oltre 25.000 anni fa e solitamente custodita al Museo delle Civiltà di Roma, che sarà esposta presso il Museo della Venere e dell’Elefante fino al 1° marzo, all’interno di un percorso espositivo completamente rinnovato, che ha richiesto un investimento di circa 90mila euro. L’ingresso è libero e, al termine della presentazione, i curatori accompagneranno il pubblico in una visita alla nuova sezione museale. Durante l’incontro inaugurale, presentato dal sindaco Enrico Tagliavini, interverranno l’assessora ai Musei Sabrina Dondi, la consigliera delegata Marina Baschieri, il direttore del MuCiv Andrea Cardarelli, oltre ai curatori della mostra Paolo Boccuccia e Federica Zabotti del Ministero della Cultura. La proiezione in anteprima del cortometraggio "Una donna senza tempo" offrirà un racconto suggestivo sulla storia del ritrovamento e il significato della Venere, inserendosi nel percorso espositivo come tappa narrativa. L’iniziativa rappresenta l’apice di un progetto avviato a luglio con un ciclo di conferenze tenute da studiosi di fama internazionale, tra cui Andrea Cardarelli, Marco Peresani e Carlo Peretto. "Questo ritorno – sottolinea il sindaco Enrico Tagliavini – non è solo un evento espositivo, ma un gesto di identità e di memoria collettiva. Puntiamo a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico".

Marco Pederzoli