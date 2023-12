La stella del Jazz Caliumi ospite del Free Quartet

Metter piede nel Columbia College di Chicago, una delle scuole musicali più celebrate del pianeta, è un’esperienza difficile da dimenticare per chiunque consideri l’universo delle note uno dei piaceri esistenziali più gratificanti in sé. Il che si traduce in un rassicurante biglietto da visita se a fruirne è un virtuoso del sassofono contralto qual è Manuel Caliumi che nel tempio di cristallo sito in Michigan Ave ha avuto per maestri artisti del calibro di David Binney, Melissa Aldana e Loren Stillman. Un autentico "parterre de roi" di cui può andare impettito la jazz star che sfilerà domani sul palco del Centrale 66 dalle 21.45, ospite del Free Quartet, band resident dal fraseggio estremante nitido e fluido, carico di puro swing. In scaletta un bouquet di brani originali firmati dal sassofonista e la rivisitazione di evergreen selezionati nel song book afroamericano, alternati agli spazi solistici di Caliumi. Ad aprire i leggii, in comunione di intenti con l’associazione culturale Amici del Jazz di Modena, sarà lo stesso Free Quartet. Per l’artista carpigiano parlano gli snodi di una carriera lievitata al riparo dal rischio della ridondanza e della citazione. Facendo incetta di riconoscimenti, come a Umbria Jazz, Praga jazz Festival (Repubblica Ceca), Jaipur Music Stage – Jaipur Literature Festival (India), Istituti Italiani di Cultura (Tel Aviv, Parigi, Bruxelles, Colonia), Jazz Showcase Chicago (USA), Jazzycolors festival (Parigi), Parma jazz Frontiere, European jazz Conference, militando nella formazione vincitrice del Conad Jazz Contest, aggiudicandosi il bando I-jazz "nuova generazione jazz 2019" con Blend 3. Dulcis in fundo: nel 2017 Caliumi è stato selezionato come primo sassofono alto dell’Orchestra Nazionale Jazz.

Gian Aldo Traversi