La storia a lieto fine : "Così ho rincontrato mio fratello dopo 45 anni. Emozione indescrivibile"

di Giorgia De Cupertinis

Si sono riabbracciati dopo quarantacinque lunghi anni. Quarantacinque anni di silenzi, di ricerche, di ricordi sbiaditi (ma mai del tutto). Quarantacinque anni che ora, come succede nelle favole più belle, possono finalmente concludersi con il lieto fine e, parallelamente, con un nuovo inizio. Si sono rincontrati lo scorso martedì Andrea e Simone, due fratelli separati durante l’infanzia e, ironia della sorte, entrambi appartenenti alle forze dell’ordine. A riavvolgere il nastro è lo stesso Andrea –

oggi ispettore capo della polizia locale di Modena – pochi giorni dopo l’atteso incontro: "Siamo nati entrambi a Reggio Emilia, ma la nostra famiglia non poteva occuparsi di noi. Siamo stati così trasferiti al cenacolo francescano dove siamo cresciuti: tra il 1979 e il 1981, sia io che Simone siamo stati affidati a una famiglia adottiva. Purtroppo, non la stessa. E così ci siamo divisi…". Da lì è iniziata la storia, un vero e proprio puzzle di ricordi e momenti che si sono rivelati fondamentali per rincontrarsi 45 anni più tardi. "Io ho saputo subito di essere stato adottato, mio fratello invece ne è venuto a conoscenza a sei anni, quando con la sua famiglia si è trasferito in Germania, dove vive tutt’ora. Soltanto più tardi invece, suo papà, dopo un infarto, gli comunicò che aveva anche un fratello". Andrea, negli anni, ha sempre cercato Simone, ma l’incontro con un collega reggiano ha velocizzato l’iter. "Parlando con questo amico, gli ho raccontato la mia storia e rivelato il mio cognome biologico – spiega Andrea –. Lui conosceva delle persone con lo stesso cognome, che si sono poi rivelate essere mie parenti: inizialmente non me la sentivo di avere nell’immediato contatti con loro, probabilmente non era il momento giusto, dovevo elaborare quanto appreso. Volevo soltanto trovare mio fratello. Poi quando mia figlia si ammalò, ho voluto mettermi in contatto con loro per sapere se nella nostra famiglia biologica avevamo qualche malattia genetica rara, per accelerare la diagnosi della mia bambina. Riuscii a scoprire anche che mia mamma era morta negli anni 90, da giovanissima. Dopo quell’evento però, ho fermato le mie ricerche…". Ma non era ancora ora di scrivere il finale. "Allo stesso tempo, la mamma adottiva di Simone morì. Gli consigliarono di cercare suo fratello biologico, perché si sa, un fratello è un vero sostengo in un momento difficile. Così ha chiamato tutte le persone con il nostro stesso cognome a Reggio Emilia…".

Fino poi alla svolta. "Ovviamente trovò anche le mie zie. Loro sapevano che anche io lo stavo cercando. Quindi siamo riusciti a riunirci: da un giorno all’altro, quando avevo perso le speranze, mio fratello è riuscito a mettersi in contatto con me. Mi ha chiamato al telefono, é stata un’emozione indescrivibile". Simone, dalla Germania (dove lavora, ironia della sorte, come ufficiale ma della polizia federale tedesca) è partito alla volta dell’Italia, con la famiglia. "Io dovevo partire per Roma, ed intanto loro hanno girato la Toscana aspettandomi. Poi, l’incontro a Modena, dove vivo, lo scorso martedì: sapendo di questa storia, quasi da film, ed anche del doppio filo che ci lega, anche il

comandante della polizia locale lo ha voluto incontrare. Sono stati attimi che non si possono spiegare a parole. Attimo che aspetti per tutta la vita, e che all’improvviso succedono realmente. Davanti ai tuoi occhi. Ci siamo promessi di andare insieme alla tomba di mamma e, come mi ha detto subito, di non

perderci mai più".