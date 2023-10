"La storia antica in un libro"

Se pensiamo alla Bassa modenese nei secoli antichi, la dobbiamo immaginare come costellata di rocche, di torri e luoghi fortificati: un patrimonio identitario di storia e di architettura che il terremoto del 2012 ha fortemente ferito. "Terra di castelli, torri e fortezze" è il nuovo volume pubblicato dal Gruppo Studi della Bassa Modenese che verrà presentato sabato 21 alle 17 al Centro culturale di Medolla: curato da Massimiliano Righini, Mauro Calzolari e Francesca Foroni, riunisce gli atti delle giornate di studio dello scorso anno. La prima sezione del libro affronta il tema delle fortificazioni medievali, inizialmente realizzate in terra e legno, analizzando varie realtà locali come la Motta di Montalbano. Il secondo blocco è dedicato ai castelli devastati dal sisma di undici anni fa, con un focus sulle fortificazioni di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Mirandola. La terza sezione si occupa della possibile promozione e fruizione di questi siti, anche attraverso la rievocazione storica.Alla presentazione interverranno Alberto Calciolari, sindaco di Medolla. la Soprintendente Francesca Tomba, Francesco Vincenzi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio, e Marco Poletti, presidente del Gruppo Studi. Il volume verrà illustrato da Massimiliano Righini.

s. m.