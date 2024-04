La storia degli alpini dal 1976 ai giorni nostri raccontata in un libro

La storia del Gruppo Alpini di Pavullo in un libro che sarà presento sabato (13 aprile), alle ore 16.30, all’aeroporto Paolucci. Si intitola "Tante le famiglie, ma di Alpini una sola: il Gruppo Alpini di Pavullo nel Frignano", a cura di Marco Capriglio. Ripercorre la storia del Gruppo, dal terremoto in Friuli del 1976 fino ai giorni nostri, con un affondo sulle attività di Protezione Civile alle quali gli Alpini modenesi (e di tutto lo Stivali) partecipano. Attraverso racconti, immagini e testimonianze dirette, il volume offre un’occasione unica per comprendere meglio il ruolo fondamentale che questi Alpini di leva, oggi volontari di un’associazione che vanta più di cento anni di storia, hanno avuto nella storia locale del loro paese e della loro comunità. I proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti in beneficenza dagli Alpini stessi. Alla presentazione sarà presente il Coro "R. Montecuccoli". "Il gruppo Alpini di Pavullo – è il commento del sindaco Davide Venturelli - ha una storia importante di solidarietà e impegno non solo a favore del nostro Paese". E il capogruppo Bruno Stefani: "Spero che questo libro possa servire ad aumentare ancora di più lo "spirito alpino. Qualcuno, come il sottoscritto, si commuoverà rivedendo delle foto di quaranta, cinquanta o sessant’anni fa". La memoria degli alpini rappresenta un tesoro inestimabile.

w. b.