La storia dei luoghi, esperti e studiosi a convegno

Modena ospiterà dal 3 al 6 giugno la settima Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana di Public History, promossa in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Istituto Storico di Modena. Il titolo scelto per l’edizione 2025, "Storie in cammino", richiama l’attenzione su luoghi e pubblici della storia: non soltanto quelli accademici, ma anche quelli quotidiani e partecipati quali strade, piazze, cucine, sentieri, fabbriche e teatri.

È infatti una storia viva, quella di cui si parlerà in queste giornate, grazie alla presenza di tante associazioni, biblioteche, archivi, musei, istituzioni culturali, momenti di gioco, di partecipazione e di convivialità.