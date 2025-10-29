La storia della DC in una mostra. Foto e documenti a Palazzo Europa

Un viaggio iconografico per ripercorrere le principali tappe della storia nazionale della Democrazia Cristiana: questo il filo conduttore di ‘DC. Storia di un Paese’, la mostra fotografica nazionale in programma da venerdì fino al 9 novembre nelle Sale Conferenze di Palazzo Europa a Modena (via Emilia Ovest 101). L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Sias con il Comitato nazionale per le celebrazioni dell’80°anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, condurrà i visitatori attraverso un’ampia selezione di immagini storiche, documenti e testimonianze, che si propone di ricostruire la storia del partito sin dalle origini Sono previste due iniziative pubbliche a corredo del percorso espositivo. Venerdì alle 17.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra alla presenza degli ex segretari della DC modenese; alle 18 interverrà il presidente della Fondazione Sias Gaetano De Vinco (foto) per un momento introduttivo, cui seguiranno i saluti del sindaco Massimo Mezzetti e del presidente della Fondazione Gorrieri Paolo Pombeni. Chiuderà l’incontro Gianfranco Astori, con la lectio intitolata ‘Il Partito nuovo. La DC di De Gasperi’. Le riforme elettorali saranno invece il tema chiave dell’incontro pubblico del 4 novembre alle 20.45, ’Il cittadino arbitro. Riprendiamoci la matita’, coordinato dal presidente del Centro Ferrari Federico Covili, il quale vedrà l’intervento di Stefano Ceccanti, docente all’Università La Sapienza, oltre ai contributi di Giulia Mennuti, Estefano Tamburrini e Matteo Tarabini sul tema del calo della partecipazione democratica tra i giovani.

m.s.c.