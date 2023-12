La storia delle cartiere in un libro

Oggi alle 16, nella sala dei Contrari della rocca di Vignola, sarà presentato il volume "Le cartiere del Maglio e di Brodano", incentrato su due storici opifici industriali ubicati a Sasso Marconi e a Vignola. L’opera ripercorre la secolare vicenda delle due cartiere, unite non solo dalla proprietà e ovviamente dall’attività, ma anche dalla presenza dei fiumi Panaro e Reno, centrali per l’intero sviluppo delle due grandi valli parallele. Il libro è frutto della comune volontà di due associazioni culturali, Gruppo di Studi "Progetto 10 Righe" (Sasso Marconi) e Gruppo di documentazione "Mezaluna – Mario Menabue" (Vignola), che hanno trovato, rispettivamente in Luigi Ropa Degli Esposti e Pierluigi Albertini, due brillanti autori.

m.ped.