La storia di Matteo Premi: "La disabilità non mi ferma. Mi sono laureato con 98"

"Il caso ha una precisione meccanica" dice Matteo Premi citando Serafino Gubbio. Ed in effetti nella sua vita il caso ha giocato e gioca un ruolo fondamentale nel fargli incontrare le persone giuste al momento giusto. Lui ne sa qualcosa. Infatti è grazie al suo impegno ma anche al destino che gli ha affiancato tutors validi, che questo ragazzo nato prematuro e con tetraparesi spastica, il 18 ottobre si è laureato a Modena in ’Scienze della cultura’ . Punteggio: 98. E la sua è una storia da film, quei film che narrano di vite tutte in salita ma che hanno il lieto fine. Grazie ad una famiglia fantastica che lo ha sempre sostenuto, lui è riuscito a frequentare le scuole elementari e medie. Poi nel 2010 vince una borsa di studio e si iscrive al liceo classico. Nel 2017 scrive un bellissimo libro dove racconta la sua storia: ’Mp3: sulle ruote me la rido’.

Appassionato di storia dell’arte, vorrebbe iscriversi all’Università ma non esiste una facoltà di storia dell’arte nelle immediate vicinanze e quindi opta per Scienze della cultura a Modena dove c’è anche un esame della materia prediletta. Gli piace molto Van Gogh. Durante il percorso universitario ha avuto diversi tutors, cioè ragazzi che lo hanno aiutato fra cui Nicola con i suoi amici, Elisa Marcheselli, la sorella Federica con l’amica Martina e Basma, una ragazza marocchina. "Ne ho avuti anche altri con cui non mi sono trovato benissimo e questo mi ha creato delle difficoltà", dice Matteo.

Due i momenti salienti che lo hanno un poco stoppato: quando ha dovuto dare due volte un esame per incomprensioni con un tutor e poi durante la pandemia quando tutto si era fermato. In quel momento Matteo voleva abbandonare ma il caso aveva già messo lungo al sua strada Elisa Marcheselli che insieme alla famiglia lo ha aiutato ad uscire dal pantano.

Così ha dato gli ultimi esami e poi ha preparato la tesi. Ed il giorno della laurea tutti i suoi amici erano lì per la sua proclamazione. C’era anche Angela Pirobddi, coordinatrice didattica del Dipartimento di studi linguistici che, a detta di mamma Silvia, li ha sempre sostenuti.

E ora? "Ora mi voglio riposare per un po’ – afferma Matteo sorridendo - e mi voglio dedicare allo sport con la boccia paraolimpica. Stavamo cercando un aiutante per fare le gare et voilà, la persona è arrivata in questi giorni. Pare quasi che quando si chiude qualcosa poi si apra altro". Intanto in febbraio ci sarà la laurea della sorella Federica poi puo’ darsi che il prossimo settembre Matteo si iscriva alla laurea magistrale con gli altri due anni. Perchè comunque Matteo Premi sulle du ruote se la cava benissimo.

Paola Magni