La storia di Montespecchio nei click degli studenti

Il territorio di Montespecchio protagonista degli obiettivi fotografici di dieci studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma che ne indagano l’ambiente, le persone, album di famiglie e libri d’arte. È un progetto di studio su questo ristretto territorio del comune di Montese abitato da una cinquantina di persone. È nella canonica, abitata da 17 anni dall’olandese Jan Van Der Donk, esperto di libri d’arte, che si svolge ora un laboratorio di produzione artistica denominato ‘Contesto’ frequentato da allievi di grafica editoriale, di fotografia e video della prestigiosa Accademia romana. È ideato da Lorenzo Casali, con senior tutor l’affermato fotografo Mario Cresci e un gruppo di altri importanti tutors, il tutto in collaborazione con l’École de Recherche Graphique di Bruxelles con il prof. Denis Deprez e lo Studio Montespecchio di Jan Van Der Donk.

"Gli studenti fanno un’esperienza a contatto con il paesaggio, spiega Lorenzo Casali. Studiomontespecchio è l’osservatorio / laboratorio centrale, il luogo dove convergono e vengono elaborati i materiali prodotti o raccolti quotidianamente. Gli studenti e le studentesse sono seguiti passo per passo dai diversi tutor nell’arco della settimana di residenza quassù, che interverranno sulla post-produzione teorica e pratica degli elaborati artistici testuali, e cureranno le diverse fase della produzione materiale. Il focus – chiosa Casali - è di scavare l’area del villaggio di Montespecchio, cercare sia nella storia di questo luogo, nel presente e potenzialmente avere anche un’immagine di come potrebbe svilupparsi nel futuro".

Il progetto si concluderà il prossimo anno. Dopo la parte iniziate a Montespecchio si concluderà in Accademia a Roma. Al termine ne sarà ricavata una mostra che farà tappa a Roma, a Bruxelles e a Montespecchio. Seguiranno un libro e un cartellone con un’immagine prodotta da ogni studente da esporre nel luogo del territorio di Montespecchio dove era stata scattata l’originale. Gli abitanti del paese stanno collaborando all’iniziativa e un gruppo si è trasformato in chef che sforna piatti tipici locali.

Walter Bellisi