La storia di Peter e la sua ombra

"La storia di Peter" è l’appuntamento odierno che alle 17 apre la quarta stagione di Sciroppo di Teatro presso il Cinema Teatro Comunale di Bomporto. Lo spettacolo si ispira alla favola "Storia straordinaria di Peter Schlemihl" dell’autore Adelbert Von Camisso, un racconto che affonda le sue radici in diverse versioni precedenti confluite poi nel mito di Faust. Una versione in fiaba dedicata all’infanzia e alle nuove generazioni del grande capolavoro di Goethe. Invece di vendere l’anima al diavolo il nostro protagonista cederà la sua ombra a una sorta di mago saltimbanco che gli donerà in cambio la "borsa della fortuna". Prodotto da Principio Attivo Teatro e silviOmbre lo spettacolo per la regia di Giuseppe Semeraro dura 60 minuti ed è consigliato ad un pubblico di bambini come tutta la rassegna "Sciroppo di Teatro" di Ater Fondazione, nel cui ambito viene proposto al pubblico bomportese. "Abbiamo preso spunto da questo breve racconto, - spiegano i produttori - modificandolo nella trama e nel finale, per raccontare e interrogarci poeticamente su cosa rappresenti per l’uomo la sua ombra, domande intime che ci accompagnano nella crescita". In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari.

Alberto Greco