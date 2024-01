La storia nel "Deserto particular"

Per gli amanti delle pellicole d’autore, appuntamento con ‘Deserto particular’ di Aly Muritiba, film vincitore del Premio del Pubblico alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia, questa sera in prima visione esclusiva alle 21.15 alla Sala Truffaut di via degli Adelardi, a Modena. Il film verrà proiettato in in versione originale con sottotitoli italiani. La storia è quella di Daniel, un poliziotto che è stato sospeso dal servizio per un’aggressione violenta ad una recluta. Nello stesso periodo ha intrecciato una relazione con Sara, una giovane donna che vive a Bahia, quindi molto distante dalla sua città. Un giorno decide di partire per incontrarla dopo un lungo silenzio da parte di lei. Scoprirà che si tratta di un ragazzo che vuole cambiare sesso. Il deserto privato del titolo è quello di una società in cui il presidente si fa fotografare armato ma che comunque non rinuncia all’ipocrisia del perbenismo in una molteplicità di campi. Senza mai assumere i toni della denuncia, il film invita a riflettere in modo non superficiale.