La strada della discordia: "La giunta Mezzetti stoppi la costuzione degli alloggi"

Da una parte il Comune di Modena che "mette in discussione" il progetto. Dall’altra un comitato e i residenti della zona che si sentono traditi. E in mezzo, la cittadinanza che si schiera da una o dall’altra parte a colpi di post, commenti e stories. Stiamo parlando del collegamento tra Stradello San Giuliano e via Giardini, ribattezzata la ’strada della discordia’.

Ad intervenire ora è il comitato Mobastacemento: "Siamo nel 2011 quando viene stipulato l’accordo tra Comune e la società Cesa Costruzioni che consente a quest’ultima di costruire sull’area acquistata in cambio dei soliti interventi da destinarsi a attrezzature e spazi collettivi per servizi di interesse collettivo. Arriviamo 2023, data che compare sull’accordo procedimentale tra il Comune e la società per il nuovo comparto Residenziale Cesa - via Giardini. L’area in oggetto si trova all’angolo tra via Panni e via Giardini, dove attualmente sorge un bosco spontaneo che negli anni ha ricoperto la zona, compresi due vecchi ruderi che andranno demoliti per poi essere destinati “a attrezzature e spazi collettivi per servizi di interesse collettivo”.

Il raccordo tra stradello S. Giuliano e via Giardini, a cui si aggiungono altri interventi come una piccola rotatoria tra stradello S. Giuliano e stradello Chiesa Saliceta S. Giuliano, piste ciclabili e marciapiedi, viene definito "importante opere viaria, non strettamente funzionale all’intervento, ma di rilevante interesse per la comunità modenese’. L’ideazione di questa soluzione – continua il comitato – nasce dalla precedente amministrazione sulla base di un lungo percorso di incontri, talvolta accesi, con i residenti della zona e il comitato Noi del parco Amendola, dove questo intervento era il migliore ipotizzato per togliere il traffico da via Panni che dopo la realizzazione del sottopasso sarebbe potenzialmente diventata una sorta di nuova superstrada per il modenese medio, con un accesso diretto e a scorrimento veloce tra la Giardini e le Morane, in barba al caro Gigetto.

Veniamo allora a qualche giorno fa: benissimo evitare la costruzione del raccordo per tutelare l’ambiente. Ma proviamo a intervenire ugualmente per ridurre il traffico attualmente presente su via Panni e disincentivare l’utilizzo dell’auto. Come? Tra le proposte discusse nel precedente percorso partecipato si parlava della creazione di un’isola spartitraffico all’incrocio tra via Panni e via Giardini, in modo da impedire la svolta da via Panni a sinistra sulla Giardini in direzione Baggiovara. Potrebbe essere una bella svolta vedere un’amministrazione che mette davvero l’interesse pubblico davanti a quello privato attraverso uno stop immediato a ogni tipo di costruzione su suolo vergine".