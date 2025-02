La strada di Albanese, i ricordi della Dandini

E’ un calendario che si arricchisce continuamente quello del Bper Forum di Modena (via Aristotele, 33), che fino al 6 aprile porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri. “Forum Eventi”, la rassegna organizzata da BPER Banca, in collaborazione con Ubik, con il patrocinio del Comune di Modena, propone cinque nuovi appuntamenti gratuiti.

Si ri-comincia venerdì 21 febbraio alle 21 con la presentazione di “Socrate, Agata e il futuro” (Rizzoli): nel suo nuovo libro, Beppe Severgnini racconta come indossare con eleganza la propria età. Serena Dandini torna al BPER Forum domenica 2 marzo alle 17.30 per presentare il suo nuovo libro, “C’era la luna” (Einaudi): l’educazione sentimentale, politica, sessuale di un’adolescente nella seconda metà degli anni Sessanta, tra feste e proteste, risate e pianti, sogni arditi e drammatici risvegli.

Nel libro “Corpo, umano” (Einaudi), lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi accompagna i lettori in un viaggio all’interno del corpo, celebrando la sua fisicità senza separarla dalla sua poetica; l’autore lo presenta al Forum domenica 9 marzo alle 17.30. Il suo obiettivo è quello di riportare al centro dell’attenzione la fisicità del corpo umano, in un momento la realtà virtuale sembra averla cancellata.

Vito Mancuso in “Destinazione speranza” (Garzanti) guida i lettori alla ricerca del significato più profondo e autentico della nostra vita: l’autore e filosofo presenta il libro al pubblico del Forum domenica 16 marzo alle 17.30.

Nel suo primo romanzo Antonio Albanese si ispira a una storia di famiglia per raccontare, in pagine cariche di tensione e tenerezza, la storia di un ragazzo poco più che ventenne, che nel 1944 percorre a piedi lo Stivale, partendo da un campo di prigionia in Austria, per tornare a casa, in Sicilia. L’autore presenta al Forum “La strada giovane” (Feltrinelli) domenica 6 aprile alle 17.30.