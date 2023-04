"La strada scolastica è urgente I pericoli per i bimbi sono tanti"

di Vincenzo Malara

"La strada scolastica alla Madonnina è urgente perché i pericoli per i bambini sono tantissimi. Per questo motivo ci aspettiamo che l’impegno finanziario di 280mila euro, contenuto in un emendamento della maggioranza, per realizzare la zona di quiete nell’area della scuola Papa Giovanni XXIII si trasformi in qualcosa di concreto in tempi brevi". A lanciare l’appello è il comitato ‘Respiriamo Aria Pulita’, che già lo scorso novembre esprimeva la necessità di istituire una strada scolastica e trasformare il quartiere in una Zona 30. L’emendamento, presentato da Europa verde – Verdi e sottoscritto dagli altri gruppi di maggioranza in occasione della recente approvazione del Bilancio in aula, prevede in particolare un fondo specifico per la zona di quiete nei pressi dell’istituto scolastico, che "per sua natura e conformazione urbanistica necessita di un intervento che favorisca il tragitto a piedi degli studenti verso il plesso con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e diminuire l’inquinamento". Il via libera all’impegno è sicuramente una buona notizia, ma a cui – secondo il gruppo di residenti – deve fare seguito un percorso reale e celere per realizzare la strada scolastica: "Si tratta di un primo passo importante, caldeggiato dal comitato già da diversi mesi – sottolinea la portavoce Chiara Costetti -. Ora però ci aspettiamo un segno concreto, il via ad un confronto reale con il quartiere perché i rischi per i nostri figli sulla strada sono moltissimi. Io insieme ad altri genitori siamo impegnati nel progetto del Pedibus e camminando tutte le mattine coi bambini ci rendiamo conto che gli attraversamenti pericolosi sono troppi. Il ‘peccato originale’ è la cattiva gestione dei varchi, che dalla dismissione della ferrovia hanno incrementato il traffico nel quartiere, con situazioni davvero fuori controllo e altamente a rischio per i pedoni di qualsiasi età".

Il comitato ribadisce quindi "la necessità di riflettere sul Quartiere 30. La Madonnina presenta tutte le caratteristiche per sperimentare questa rivoluzione urbanistica, da replicare nelle altre zone della città. Non possiamo attendere, come dichiarato nei mesi scorsi dall’amministrazione, il 2030 per avere una Città 30 in attuazione del Pums". Costetti precisa come "a Bologna e Parma si procede a ritmo serrato in questa direzione. Perché a Modena dobbiamo aspettare altri sei anni?". Dalla sua il Comune nell’ultimo anno ha alzato l’attenzione sulla mobilità dolce, avviando nuovi interventi per Zone 30 e aree pedonali. "Come comitato rimaniamo a disposizione per dare il nostro contributo in questo senso – conclude la portavoce -, a partire dalla possibilità di un’assemblea pubblica alla Madonnina".