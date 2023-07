La strage dei lavoratori "Oltre 12mila infortuni e nove morti bianche"

Oltre 12mila infortuni e nove morti sul lavoro. Sono i numeri registrati in provincia di Modena tra il 2022 e i primi cinque mesi del 2023. Numeri che immortalano "un’emorragia" di vittime che non sembra arrestarsi. E numeri che, oggi, mettono nero su bianco una vera e propria emergenza.

Ieri mattina, Cgil, Cisl e Uil si sono così ritrovati sotto la Prefettura, condividendo all’unanimità il grido di quelle stesse vite spezzatesi sui luoghi di lavoro: dopo l’infortunio mortale della settimana scorsa a Limidi di Soliera, i sindacati denunciano infatti "la preoccupante escalation del fenomeno di infortuni e morti sul lavoro in provincia di Modena". E incalzano: "Non si può morire di lavoro. Non ci si può permettere, ancora oggi, di morire nei cantieri come succedeva cinquant’anni fa – sferza Rodolfo Ferraro, segretario Fillea Cgil Modena –. La Cassa edile registra una crescita del 10% negli ultimi tre anni per quanto riguarda gli infortuni: parliamo di una situazione inaccettabile, intollerabile. E anche per questo, infatti, bisogna intensificare i controlli da parte dell’ispettorato, dell’Inail e dell’Inps e di tutti gli attori che possono fare di più".

È un grido "disperato quello lanciato dai lavoratori – continua Ferraro – e oggi siamo ancora più preoccupati, perché l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che liberalizzerà il subappalto a cascata, farà sì che nei cantieri ci saranno tantissime aziende che andranno a risparmiare sulla sicurezza, sui dispositivi di protezione individuale, rendendo così il lavoro edile ancora più pericoloso. Ci opporremo con tutte le forze, fino a quando non riusciremo ad eliminare questa piaga".

Una piaga, questa, sempre più profonda. "È in atto una strage – conferma Roberto Rinaldi, coordinatore della Uil di Modena e Reggio Emilia – e il governo si gira dall’altra parte. È da tempo che stiamo richiedendo delle politiche incisive per azzerare morti e infortuni sul lavoro. È arrivato il momento di dire basta".

I numeri, infatti, richiedono una profonda riflessione. "Un ennesimo morto nel settore delle costruzioni. Un lavoratore. Un padre, un figlio, un fratello – ricorda Domenico Chiatto, di Cisl Emilia Centrale –. Bisogna moltiplicare gli sforzi e aumentare i controlli, soprattutto nei cantieri edili, ovvero i luoghi più martoriati e colpiti da questo fenomeno. Occorrono maggiori ispezioni, verifiche. Ma chiediamo anche che le imprese facciano più formazione e addestramento per i lavoratori, per essere messi al riparo dai rischi".

Come confermato dai sindacati, durante l’incontro in Prefettura, "siamo stati ascoltati, abbiamo avuto modo di chiarire e precisare quali sono le nostre rivendicazioni e abbiamo così segnalato la nostra preoccupazione – aggiunge Aurora Ferrari di Cgil –. Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro a stretto giro per costituire, anche nella nostra provincia, il tavolo provinciale sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’accordo all’interno del patto regionale per il lavoro e il clima dell’Emilia-Romagna".

Giorgia De Cupertinis