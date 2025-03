La striscia del Formigine si ferma. A Viano incassati quattro gol

VIANESE 4 FORMIGINE 1

VIANESE: Della Corte, Palmiero (87’ Sighinlofi), Zinani (69’ Pezzani), Barnabei (81’ Caselli), Martini, Contipelli, Vaccari, Bandagogo, Bertetti (72’ Carrer), Falanelli, Rizzuto (85’ Mininno). A disp. Malpeli, Mammi, Gvianidze, Malivojevic, Sighinolfi. All. Sarnelli

FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Laruccia (63’ Savino), Cantarello (63’ Angelills), Zafferri (81’ Roncaglia), Stanco, Mata (85’ Masoch), Barbieri (77’ Davoli). A disp. Accursio, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli, Napoli. All. Cattani

Arbitro: D’Ovidio di Bologna

Reti: 38’ Bertetti, 45’ Mata, 48’ (rig.) Rizzuto, 50’ Bertetti, 57’ aut. Galli

Note: al 79’ rigore sbagliato da Falanelli, ammoniti Zinani, Iodice

Si ferma a Viano la striscia utile del Formigine, agganciato dall’Arcetana sulla soglia dei playout. Al 27’ Stanco di tacco libera in mezzo all’area Barbieri che solo calcia a botta sicura, ma Della Corte salva i suoi. Al 38’ però azione in velocità di Bandagogo che serve sul filo del fuorigioco Bertetti per l’1-0. Al 41’ colpo di testa di Vaccari su cui Rossi si deve superare. Al 44’ Della Corte compie un grande intervento su una semirovesciata di Galli e al 45’ Mata pareggia segnando in mischia. Nel secondo tempo dopo 3’ Laruccia causa un rigore che Rizzuto non sbaglia. Su una palla persa di Arati al 50’ la squadra di casa riparte e segna il gol del 3-1 con Bertetti dopo una respinta da Rossi. Al 57’ il 4-1 con l’autogol di Galli che devia in porta un cross di Vaccari, poi al 79’ Rossi para il rigore a Falanelli.