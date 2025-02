La sua azienda falliva, lui viveva nel lusso

E’ di Carpi l’imprenditore arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Si tratta di Francesco Zollo, 47 anni, attualmente residente in Romania e con attività a Milano. Inoltre, a suo carico è stato effettuato un sequestro preventivo di somme di denaro per un importo oltre 5 milioni di euro. Dalle indagini svolte, è emerso che il carpigiano faceva la ‘bella vita’ utilizzando i soldi dell’azienda: Zollo era amministratore di un consorzio operante nel settore della logistica con sede legale a Milano, Facility One iscritto all’Aire, che era stato dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2023 dal Tribunale fallimentare del capoluogo lombardo, con un passivo di quasi 9 milioni di euro. Dal 2015 al 2021, il carpigiano ha sistematicamente depauperato le casse del consorzio, causandone lo stato di insolvenza, prelevando come ‘bancomat personale’ denaro dai conti correnti societari per scopi personali (ha realmente prelevato senza giustificazione quasi 144 mila euro). Si sarebbe versato lo stipendio mensile di 10 mila euro anche per tre o quattro volte al mese, avrebbe fatto acquisti in negozi di lusso per 7 mila euro alla volta, saldato fatture per orologi e gioielli, di circa 26 mila euro. Avrebbe poi disposto bonifici alla fidanzata fino a 10 mila euro al mese e rimborsi spese alle escort per 4.500 euro e noleggiato jet privati per cifre che andavano da 9 mila e 12 mila euro a volo e auto di lusso fino a 42 mila euro. A queste si aggiungono il soggiorno fisso e le feste private in hotel di alta categoria. Sono le spese elencate in una denuncia di una ex dipendente e riportate nell’ordinanza che ha fatto finire in carcere Zollo, indagato con altre tre persone. Inoltre, non avrebbe saldato i debiti con i fornitori, avrebbe pagato in nero alcuni dipendenti, omettendo di versare imposte e contributi per oltre 2,5 milioni di euro, avanzato debiti rilevanti con il fisco e falsificato la documentazione contabile per ottenere, poco prima della sentenza della liquidazione giudiziale del consorzio, 600 mila euro di prestito dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi attraverso Banca Progetto (che è estranea alle indagini) e mai restituiti.

Secondo il giudice Zollo si sarebbe guadagnato da vivere adottando sempre lo stesso schema, ossia assumendo cariche amministrative di società poi abbandonate a loro stesse dopo aver distratto le liquidità. La Guardia di Finanza, dando esecuzione all’ordinanza del gip, ha anche effettuato perquisizioni, rinvenendo nella disponibilità dell’indagato denaro contante per oltre 50 mila euro in contanti, oltre a orologi di pregio, che sono stati sottoposti a sequestro.

Maria Silvia Cabri