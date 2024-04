La svolta storica del M5s: "Basta stare all’opposizione . Governiamo con le nostre idee"

"Un passo dentro, un passo avanti...". Dopo un lacerante dibattito interno, proprio mentre il presidente Giuseppe Conte rovesciava dalla Puglia il campo largo, il Movimento 5 stelle modenese guidato dal coordinatore provinciale Massimo Bonora (nella foto) controcorrente annunciava il sostegno a Massimo Mezzetti sindaco. E ne spiega le ragioni: "Mezzetti è una figura che segna una decisa discontinuità nell’azione politica del centro-sinistra a Modena. Per la prima volta dal dopoguerra, la coalizione di centro-sinistra, sempre guidata dai Dem, non presenta un candidato sindaco direttamente legato al partito di maggioranza relativa". La chiave è in questo passaggio: "Durante i negoziati di questi mesi abbiamo discusso i nostri temi fondamentali che il candidato sindaco ha promesso di riconoscere e inserire nel programma completo ’Un Patto per Modena’".

Tra i temi, "politiche di gestione dei rifiuti che portino alla chiusura dell’inceneritore entro una data certa; impegni e misure precise per affrontare il problema delle sicurezze urbane, non più da considerare mera percezione; una radicale trasformazione del trasporto pubblico locale, con precisa pianificazione degli interventi sulla nuova rete urbana, su gigetto; un regolamento che precisi i criteri per la nomina nelle partecipate, che siano basate su competenze e merito e non sull’appartenenza; l’istituzione di una struttura di controllo sulla qualità dei servizi offerti dagli enti partecipati; la riacquisizione diretta del parcheggio Novi Park per poter governare direttamente il piano sosta". E ancora, "nuove e più moderne e concrete forme di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di governo della città; un piano puntuale e specifico di protezione e di contrasto alle vecchie e nuove fragilità".

Ma l’accordo di maggioranza, sostengono i pentastellati, "solo sui nostri punti minimi: riconosciamo al candidato sindaco Massimo Mezzetti sintonia con una vasta parte del suo programma, oltre a presentare un nuovo respiro e diverse modalità di confronto, progettazione e visione della Modena del futuro. Proprio come abbiamo chiesto, si sta delineando un percorso che va oltre la legislatura, garantendo che indipendentemente da chi guiderà Modena domani, vi sia un disegno tracciato orientato verso il futuro per una città moderna, veramente inclusiva, green, sostenibile".

Un passo storico per il M5S, "non solo a Modena ma anche in altri importanti comuni della provincia che sono in divenire, segno che non vuole più essere solo opposizione, ma rivestendo un ruolo chiave vuole essere protagonista, portando con sé i principi e i valori che ci hanno sempre contraddistinto".