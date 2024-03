La Symbol Amatori con Tuleda ospita la capolista Novara

Torna in pista la Symbol Amatori, che recupera il proprio bomber Gabriel Tudela, dopo la sua partecipazione ai Campionati Sudamericani di hockey, che si sono conclusi domenica a Bogotà, in Colombia: Tudela ed il suo Cile sono stati protagonisti del torneo, cedendo nella finalissima solo alla fortissima Argentina, e solo per 3-2, con il bomber della Symbol come sempre in spolvero. Così caricato dal risultato colombiano, Tudela cercherà di aiutare la Symbol a fare subito risultato, nella delicatissima gara interna di oggi alle 18, contro la capolista Azzurra Novara: i risultati delle ultime giornate, compresa quella di sabato scorso in cui il club modenese non ha giocato, hanno accorciato molto la classifica, ma solo una vittoria sull’arcigna formazione piemontese, che schiera il capocannoniere di A2 Federico Ortiz potrebbe permettere ai gialloblù di provare a sognare ancora. Ferma la serie B di hockey pista, spazio alle otto ruote in linea, che saranno in pista sia in serie C, che nel torneo femminile: se le ragazze vanno a Civitavecchia dove si giocheranno la vetta della classifica con le padrone di casa, i maschi di Bellotto vanno a Riccione ospiti dell’imbattuta capolista Corsari Riccione, con l’obiettivo di provare vincere per consolidare il secondo posto, e ridurre il distacco dal vertice in chiave playoff.

r. c.