La tabaccheria Olivari chiude. Serrande abbassate dopo 90 anni

Dopo oltre 90 anni nel cuore di Pavullo, chiude la storica Tabaccheria Olivari. Mercoledì, l’assessore Daniele Cornia ha consegnato ai titolari un attestato di ringraziamento per i tanti anni di attività svolta nella città del Frignano. La decisione di cessare l’esercizio commerciale è maturata per raggiunti limiti di età dei titolari e in assenza di un passaggio generazionale o di nuove figure interessate a rilevarne la gestione. Fondata nel 1930, la tabaccheria ha attraversato tre generazioni, rappresentando per lungo tempo un presidio familiare e commerciale a Pavullo, con negozio nella centrale via Giardini.

Negli ultimi anni è stata gestita da Pier Giacomo Olivari, affiancato dalla moglie Rosanna, che hanno portato avanti con dedizione e passione la tradizione di famiglia. Nel corso degli anni, la Tabaccheria Olivari è andata ben oltre la semplice rivendita di tabacchi, trasformandosi in un punto di riferimento per i cittadini: un luogo di servizio ma anche di incontro, dove era naturale fermarsi per scambiare due parole e mantenere vivo il tessuto sociale del quartiere. L’attività ha ampliato progressivamente la propria offerta, diventando anche emporio alimentare, profumeria, rivendita di giocattoli, centro servizi, punto di raccolta per giocate Lottomatica e Sisal, e distributore di Gratta e Vinci.

In occasione della chiusura, Pier Giacomo e Rosanna Olivari hanno espresso un ringraziamento a tutta la clientela per la fiducia e l’affetto dimostrati nel corso degli anni, così come a tutti i colleghi tabaccai per il supporto e la collaborazione ricevuti. Con la chiusura della Tabaccheria Olivari si chiude simbolicamente anche un piccolo capitolo della storia commerciale di Pavullo, fatto di vicinanza, servizio e relazioni umane.

