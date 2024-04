"La tangenziale salverà il centro dal traffico"

Ha creato grande interesse in Appennino la notizia dell’avvio, da parte dal ministero Infrastrutture ed Anas, dell’iter per la realizzazione dell‘Asse di penetrazione Appennino Modenese: variante di Pavullo e tratto Madonna di Pratolino / Strettara’. L’ha annunciata l’altro ieri al nostro giornale Stefano Marchetti coordinatore del comitato ‘La Via Maestra’ assieme ai componenti Giuliano Romani, Rolando Manfredini e Maurizio Cadegiani. E il sindaco di Pavullo Davide Venturelli li ringrazia "per il loro incessante lavoro e la collaborazione messa in campo". "Abbiamo messo il massimo impegno sul progetto della tangenziale fin dal nostro ingresso due anni fa – commenta il primo cittadino -, andando ad analizzare i dati e lavorando sia con i progettisti sia con i rappresentanti politici per concludere la prima fase, promossa a suo tempo da Provincia e Unione, che ha individuato il "corridoio" sul quale andare a sviluppare il vero e proprio tracciato. Quello definito come ottimale e che ha riscosso approvazione unanime anche dalle associazioni di categoria è lo sviluppo che dai Baldaccini passa alle spalle di S. Antonio scendendo verso Miceno e risalendo verso Fontana Fredda per riallacciarsi alla Via Pratolino. Allo stesso tempo abbiamo recuperato le risorse per far realizzare il progetto dell’ultimo tratto di Via Pratolino, purtroppo mai stato fatto e molto pericoloso, per poter sbloccare anche questo ultimo stralcio di lavori". Venturelli ricorda che "sono quarant’anni che Pavullo aspetta quest’opera, che avrà il pregio di migliorare la qualità della vita degli abitanti del capoluogo andando a evitare ulteriori congestionamenti del traffico e consentendo ai mezzi che transitano da e per l’alta montagna di evitare l’attraversamento del centro abitato". Afferma che entro il 31 dicembre di quest’anno si concluderà la fase progettuale, affidata in collaborazione con l’Unione dei Comuni anche grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che andrà a definire con precisione il tracciato definitivo.

Walter Bellisi