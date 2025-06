"La tassa di soggiorno venga subito reinvestita"

Si sono incontrati nei giorni scorsi a Riolunato vari titolari di alberghi e di altre forme di alloggio del nostro Appennino per confrontarsi preventivamente coi Comuni del Frignano sulle finalità da dare alla ‘ventilata’ applicazione dell’imposta di soggiorno nelle strutture ricettive. Eros Barbieri, esercente de Le Polle, componente del Consorzio albergatori Cimone Holiday spiega: "Abbiamo voluto un incontro diretto coi Comuni per raggiungere una scelta condivisa e consapevole, dopo le preoccupazioni manifestate da numerosi albergatori a seguito della ventilata istituzione dell’imposta anche nella nostra zona. Abbiamo chiesto che i proventi (che vengono raccolti dalle strutture ricettive e poi versati ai Comuni) non servano a sanare i bilanci degli enti ma vengano utilizzati come "tassa di scopo", cioè per progetti a favore del territorio". Erano presenti sindaci e rappresentanti di Sestola, Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato e Montecreto. "I presenti -prosegue Barbieri- si sono impegnati fin da ora a stabilire che i proventi siano investiti in progetti sul territorio. Dispiace l’assenza degli altri comuni del Frignano (Fanano, Pavullo, Lama Mocogno, Polinago e Serramazzoni)". Cimone Holiday intanto ha già presentato un suo progetto di sviluppo per tali fondi, tra cui nuovi servizi alla famiglia, miglioramento agibilità sentieri, servizi, pubblicità e promozione delle bellezze appenniniche. E’ stato ritenuto interessante il progetto per il ripristino del collegamento viario diretto dalle Polle al Lago della Ninfa, in collaborazione con Parco ed enti interessati. Tale collegamento (ora fruibile solo coi raccordi sciistici invernali) offrirebbe un itinerario per collegare le bellezze del Cimone da Fanano a Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago nei mesi dalla primavera all’autunno.

g. p.