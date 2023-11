’La Tempesta’ di Shakespeare giovedì sul palco

Dopo una lunga tournée nazionale e internazionale, tra cui le date al Wuzhen Festival in Cina, torna nei teatri Ert ’La tempesta’ di William Shakespeare, con la regia dell’artista poliedrico e visionario Alessandro Serra, in scena al Teatro Storchi da giovedì, il 30 novembre, a domenica 3 dicembre. Sabato, il 2 dicembre alle ore 16.30, sempre allo Storchi è in programma un incontro con il regista Alessandro Serra in dialogo con il docente e coordinatore del corso di Laurea in Discipline della musica e dello spettacolo dell’Università di Bologna Enrico Pitozzi.