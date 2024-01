La terapia del palco fa tappa a Carpi. Dal pediatra un voucher per i bimbi

Il teatro ha un valore culturale ma anche terapeutico: questa la filosofia cui è ispirato ‘Sciroppo di Teatro’, il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione realizzato in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna. La terza edizione è iniziata con il nuovo anno e farà tappa al Teatro comunale di Carpi sabato, alle 17, con ‘Il cielo degli orsi’, dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch. Uno spettacolo delicato e poetico che affronta due importanti temi: il mistero della nascita e l’assenza che porta la morte. Il progetto consente ai bambini dai 3 agli 11 anni e ai loro accompagnatori di potersi possono recarsi a teatro con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi.

Lo ‘Sciroppo di teatro’ è un libretto impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, che contiene tre ‘ricette’, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 3 euro per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Grazie al tagliando potranno assistere alla stagione di 3 spettacoli di Teatro ragazzi in programma da gennaio nei teatri che aderiscono alla rete. In questa edizione, la novità più significativa riguarda un’attenzione particolare al rapporto tra pediatri e famiglie, attraverso una riforma della modalità di distribuzione dello ‘Sciroppo di Teatro’, che include esclusivamente i pediatri e alcuni centri per le famiglie.

Maria Silvia Cabri