La terra trema durante la notte. Sisma 3.3 vicino a Marano

Scossa di terremoto nella notte tra ieri e l’altro ieri a Marano, di magnitudo 3,3 della scala Mercalli, localizzato a 31 chilometri di profondità tra Villabianca e Denzano dall’Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Fortunatamente, il fatto che la scossa sia avvenuta in profondità e sia stata leggera non ha provocato danni né a persone né a cose. Diversi residenti della zona, comunque, hanno avvertito vibrazioni nelle loro abitazioni, in particolare su vetri e mobili. Era piena notte quando il movimento sismico si è verificato: sempre l’Ingv, ha infatti registrato il tutto alle 4,46 del mattino. A confermare che il sisma non ha creato danni è stato lo stesso sindaco di Marano, Giovanni Galli, che comunque nella mattinata di ieri ha disposto, come è prassi in questi casi, controlli sugli edifici pubblici, in particolare le scuole. "Confermo che non c’è stato alcun danno – ha spiegato Galli – e non c’è stato bisogno di attivare nemmeno il Coc (il centro operativo comunale, che viene appunto attivato in casi di emergenza, ndr). Abbiamo comunque effettuato controlli di routine sulle scuole e sul territorio". Sul campo a seguire i controlli c’è stato il vicesindaco di Marano, Christian Tondi, che ha aggiunto: "Confermo che non ci sono stati danni né a persone né a cose. Abbiamo iniziato stamattina presto (ieri, ndr), assieme all’Ufficio Tecnico comunale, a fare controlli in tutti i plessi scolastici. La giornata è poi proseguita presso quegli edifici pubblici e privati che potenzialmente potevano presentare le maggiori criticità, essendo magari vicino a strade o abbandonati. Anche in questo caso non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema. Abbiamo concluso i controlli nel tardo pomeriggio".

Marco Pederzoli