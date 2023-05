La testimonianza "Il mio cuore si fermò Sono vivo grazie a quel dispositivo"

È passato un anno da quando il cuore di Paolo Caliumi, per alcuni minuti, si è fermato. 60 anni, sportivo, arbitro di tennis, oggi Paolo è qui per raccontarlo, grazie all’intervento tempestivo di alcuni medici presenti e a un defibrillatore. La sua fortuna.

Cosa è successo quella sera di marzo dell’anno scorso?

"Ero a Modena perché ero stato stato comandato come arbitro alla polisportiva Sacca. Avevo appena finito di fare un sopralluogo prima di una partita a squadre Modena contro Parma, quando all’improvviso mi hanno visto cadere. Io ero fuori dalla polisportiva mentre tutti gli altri dentro e per fortuna mi hanno visto subito cadere".

E poi?

"Fortunatamente c’erano un dottore, che giocava nella squadra di Parma, e una dottoressa, fidanzata di un giocatore della squadra di Modena, che sono intervenuti subito chiamando i soccorsi, facendo il massaggio cardiaco e usando il defibrillatore. Mi hanno dato tre scosse ma il cuore ripartiva e poi si rifermava. Fino all’arrivo dei soccorsi mi hanno tenuto in vita con il massaggio cardiaco, perché il cuore non ripartiva. In ambulanza mi sono un po’ ripreso, mi hanno portato in terapia intensiva coronarica e dopo una settimana mi hanno trasferito in reparto. La mia fortuna è stata che i soccorsi sono stati tempestivi e che c’era un defibrillatore sul luogo, con cui mi hanno tenuto in vita. E nonostante siano trascorsi diversi minuti senza che io respirassi, infatti temevano che avessi riportato danni al cervello, grazie a queste manovre non ne ho riportati".

E ora come sta?

"È successo il 13 marzo dell’anno scorso e a distanza di un anno mi sono ripreso e lavoro, ma ciò che è successo ha avuto delle conseguenze, il cuore non è più come prima, prendo medicine e la vita da atleta non la posso più fare".

Lei è la prova vivente dell’importanza delle manovre di rianimazione e della presenza di defibrillatori.

"Certo, è stata la mia salvezza. Io ho sempre fatto corsi di primo intervento, quindi non ero scettico nei confronti delle manovre, però ogni tanto avevo qualche dubbio. Invece, vivendolo in prima persona, posso confermare che sono cose che salvano la vita". Qual è l’importanza di avere defibrillatori sparsi sul territorio?

"Sono importantissimi. Facendo l’arbitro e girando tanti circoli mi sono accorto che non sempre si trovano i defibrillatori. Mentre è importantissimo averli dappertutto, nei club privati, nelle piscine, nelle piazze".

Avendo seguito i corsi Bls e dopo la sua esperienza, si sentirebbe pronto a intervenire?

"Certo, li ho sempre fatti apposta perché è una cosa che sento. Per fortuna non mi è mai successo di doverlo fare e sicuramente, anche per chi assiste, se non si è un operatore sanitario, non deve essere facile. Però oggi dal telefono ti guidano nelle manovre quindi, avendo fatto anche il corso, mi sentirei pronto".

Sofia Silingardi