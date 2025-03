"La torre di Gaiato è in pericolo, va salvata"

Il Pd di Pavullo ha presentato una mozione in Consiglio comunale con la quale chiede un progetto per il recupero e il restauro della torre di Gaiato. "La Torre di Gaiato è un simbolo della nostra storia – dice il Pd -, testimone silenziosa di secoli di vicende locali. Situata in una posizione panoramica mozzafiato, rappresenta un punto di riferimento culturale e paesaggistico per la nostra comunità. Purtroppo, oggi necessita di interventi urgenti per garantirne la sicurezza e restituirle il giusto valore. Per questo, nel prossimo Consiglio Comunale, insieme a Pavullo al Centro, proporremo uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza, restauro e valorizzazione della torre, dell’inserimento del progetto nella pianificazione del Comune di Pavullo, il miglioramento del sentiero e dei pannelli informativi per rendere la Torre protagonista di eventi e percorsi culturali. È un patrimonio da proteggere e valorizzare".

La mozione probabilmente verrà approvata perché già l’anno scorso il sindaco aveva informato i membri del Consiglio comunale dell’intenzione di affidare l’incarico per un progetto per la torre di Gaiato. "Ora si tratta di valutare alcune proposte – dice il sindaco– e quando troveremo quella più interessante procederemo con l’incarico. Si tratta di un intervento importante. Dopo sarà necessario cercare le risorse finanziare. In questo momento il Comune non ha le forze per pensare di fare quell’intervento di recupero". Anche anni fa era stata presentata analoga richiesta che è rimasta lettera morta. Sui social si è aperto un dibattito in calce al post del Pd che annuncia la mozione. Alessio Bononcini ricorda che "la torre prima di tutto ha bisogno di una copertura anche in lamiera. Perché tutti gli edifici che non hanno un tetto vengono erosi dalle piogge e il loro destino è venire sbriciolati nel corso dei decenni, ovvero la torre diventa sempre più bassa fino a sparire come Niviano".

La torre di Gaiato è la sola parte rimasta del castello. Da anni versa in un grave stato di abbandono e degrado. Il luogo ha un forte interesse storico in quanto faceva parte del sistema difensivo "castrum feronianum" di epoca romana. Da lì si può osservare non solo tutta la vallata fino al monte Cimone e il territorio montano circostante, ma nelle giornate più terse, anche parte delle Alpi Apuane. Collocata a 926 metri, l’antica torre di Gaiato fu costruita sulla sommità di un monte dalla singolare forma conica e rappresenta il punto più alto del territorio di Pavullo. É l’ultima testimonianza di un importante castello del 1200.

w. b.