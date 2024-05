La torre-icona risorgerà, ricostruita con le stesse pietre

Entro la fine dell’anno, il Comune di Finale Emilia potrà bandire la gara d’appalto per ricostruire la Torre dei Modenesi, la torre dell’orologio spezzato in due che divenne l’icona del sisma 2012. Lo ha annunciato il sindaco Claudio Poletti, proprio alla vigilia dell’anniversario del sisma: "Abbiamo già incaricato progettisti e stiamo completando le pratiche per poter arrivare all’inizio dei lavori". La torre antica, edificata nel 1213, crollò proprio pochi mesi prima di compiere 800 anni: le prime scosse della notte del 20 maggio 2012 la ‘tagliarono’ letteralmente a metà, lasciandone in piedi solo una parte, poi le scosse del pomeriggio le diedero il colpo di grazia. Ma quelle pietre antiche furono come motori di tanta solidarietà. Da tutta Italia, e non solo, durante l’estate arrivarono a Finale volontari per raccoglierle, pulirle e sistemarle. "Sono state tutte conservate", ricorda Fernando Ferioli, sindaco di Finale all’epoca del sisma. E potranno essere il seme della rinascita della torre. La nuova progettazione prevederà sicuramente per il monumento un robusto e solido ‘scheletro’, quasi certamente in acciaio, in base alle moderne tecniche costruttive, ma si cercherà di riutilizzare le antiche pietre per preservarne l’aspetto, la forza e l’identità. Della torre dei Modenesi, che fino alla fine dell’Ottocento era lambita dal fiume Panaro che scorreva proprio nel centro di Finale (la piccola Venezia degli Estensi), oggi resta soltanto un triste moncone su cui crescono le erbacce, e qualcuno forse l’ha già dimenticata. Ma è difficile toglierla dal cuore di chi l’ha avuta come silenziosa vicina di casa, compagna di una vita. E non vede l’ora di ritrovarla.

