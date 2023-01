La Toscana lascia la scuola di polizia

La Regione Toscana lascia la Fondazione scuola interregionale di polizia locale di Modena. E la Cisl non ci sta. Il coordinamento regionale della Funzione pubblica della Cisl Toscana dice infatti di aver "appreso con grande stupore la presentazione di una proposta di legge da parte della Regione Toscana, avente come oggetto: ‘Recesso dalla Fondazione scuola interregionale di polizia locale di Modena. Modifica della legge regionale 19 febbraio 2020, numero 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale’. Detto che non siamo stati informati della proposta di legge, preme esprimere alcune preoccupate considerazioni". Perchè se la decisione del recesso "è una legittima scelta politica" per la Cisl appare "improvvisata e inopportuna; intanto sarebbe importante capire come la Regione vorrà organizzarsi in merito, visto che la materia della formazione degli operatori di Polizia locale è importantissima". E’, dice la Cisl Fp, "una materia delicata, che non si può improvvisare e organizzare dalla sera alla mattina. Appena a fine novembre 2022 la Regione aveva richiesto a tutti i Comandi di Polizia locale della Toscana il fabbisogno formativo necessario a trasmettere le richieste alla Scuola interregionale; ebbene a distanza di un mese appena, la Regione decide di recedere dalla stessa, con una netta e ingiustificata inversione di tendenza".